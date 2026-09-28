قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السمك رخص.. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. فيديو
محمد صبيح: 8 ميداليات إنجاز تاريخي.. وهروب لاعب الكيك بوكسينج واقعة مؤسفة
هل يرتفع سعر الخبز السياحي إلى 2.30 جنيه؟.. الشعبة تعلن مفاجأة
الوزراء: 6.9 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2025
أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا.. القبض على دجال بأسيوط
ماتيوس كونيا يثير تفاعل المصريين بصورة أمام الأهرامات بقميص الفراعنة.. شاهد
اللبناني صالح عبد النبي يوجه رسالة شكر إلى الشرطة المصرية.. اعرف السبب
نتيجة الامتحان الإلكتروني لشغل 275 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل
9 منتخبات بلا أهداف في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2027
60 %.. الرعاية الصحية تقدم حزمة مزايا مالية جديدة للعاملين بالمناطق النائية
عاصفة نور إيستر تضرب شمال شرق أمريكا.. فيضانات وانقطاع الكهرباء وتعطل الرحلات
إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة.. وزير الصحة يتابع التنفيذ ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 495 سريرًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

9 منتخبات بلا أهداف في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

لم تتمكن 9 منتخبات أفريقية من هز الشباك خلال الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، بعدما انتهت مبارياتها الافتتاحية دون تسجيل أي هدف.

وجاء منتخب مصر ضمن هذه القائمة، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع أنجولا، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ليهدر الفراعنة نقطتين في بداية مشوارهم نحو التأهل إلى البطولة القارية.

9 منتخبات أفريقية بدأت تصفيات أمم أفريقيا 2027 دون أهداف

وضمت قائمة المنتخبات التي لم تنجح في التسجيل خلال الجولة الأولى كلًا من مصر، أنجولا، الكونغو، غينيا الاستوائية، غانا، تنزانيا، إثيوبيا، بوروندي والجابون.

ويستعد منتخب مصر لتعويض تعادله في الجولة الافتتاحية، عندما يواجه جنوب السودان، غدًا الثلاثاء، على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

ويختتم الفراعنة تدريباتهم اليوم الإثنين، تحت قيادة حسام حسن، استعدادًا للمواجهة التي يسعى خلالها المنتخب المصري إلى تحقيق انتصاره الأول في التصفيات وحصد النقاط الثلاث.

وتعكس نتائج الجولة الأولى بداية متحفظة لعدد من المنتخبات، التي تبحث في الجولة الثانية عن تسجيل أهدافها الأولى وتحقيق الانتصار الأول في طريق المنافسة على بطاقات التأهل إلى أمم أفريقيا 2027.

الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا التصفيات المؤهلة لكأس أمم 2027 كأس الأمم الأفريقية كأس أمم أفريقيا 2027 منتخب مصر مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

ترشيحاتنا

وظائف

مطلوب مهندسين وفنيين وإداريين.. ملتقى توظيف في أكبر المدن الصناعية

شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

غدًا يبدأ الحجز| شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026.. القيمة الشهرية وشروط التقديم

منظومة مياه الشرب والصرف الصحي

نائب وزيرة الإسكان يتابع خطط التشغيل والأداء التجاري وتعظيم الاستفادة من الأصول بمحافظة البحر الأحمر .. صور

بالصور

في موسمه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

فى دقايق.. طريقة عمل عجينة الوافلز

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد