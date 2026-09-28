9 منتخبات بلا أهداف في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2027

لم تتمكن 9 منتخبات أفريقية من هز الشباك خلال الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، بعدما انتهت مبارياتها الافتتاحية دون تسجيل أي هدف.

وجاء منتخب مصر ضمن هذه القائمة، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع أنجولا، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ليهدر الفراعنة نقطتين في بداية مشوارهم نحو التأهل إلى البطولة القارية.

9 منتخبات أفريقية بدأت تصفيات أمم أفريقيا 2027 دون أهداف

وضمت قائمة المنتخبات التي لم تنجح في التسجيل خلال الجولة الأولى كلًا من مصر، أنجولا، الكونغو، غينيا الاستوائية، غانا، تنزانيا، إثيوبيا، بوروندي والجابون.

ويستعد منتخب مصر لتعويض تعادله في الجولة الافتتاحية، عندما يواجه جنوب السودان، غدًا الثلاثاء، على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

ويختتم الفراعنة تدريباتهم اليوم الإثنين، تحت قيادة حسام حسن، استعدادًا للمواجهة التي يسعى خلالها المنتخب المصري إلى تحقيق انتصاره الأول في التصفيات وحصد النقاط الثلاث.

وتعكس نتائج الجولة الأولى بداية متحفظة لعدد من المنتخبات، التي تبحث في الجولة الثانية عن تسجيل أهدافها الأولى وتحقيق الانتصار الأول في طريق المنافسة على بطاقات التأهل إلى أمم أفريقيا 2027.