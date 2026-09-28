حملات على الأسواق بأسيوط.. ضبط 23 مخالفة وإغلاق أنشطة غير مرخصة بديروط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية وحماية حقوق المستهلكين، والتصدي بكل حسم للمخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

ضبط 23 مخالفة وإغلاق أنشطة غير مرخصة

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة وليد جمال رئيس المركز، نفذت حملة مسائية مكبرة ومفاجئة استهدفت عددًا من المطاعم والكافيهات والسوبر ماركت والمحلات التجارية بمدينة ديروط، بمشاركة إدارة تموين ديروط وإدارة الإشغالات والتراخيص وهيئة سلامة الغذاء، وأسفرت عن تحرير 23 محضرًا لمخالفات متنوعة، إلى جانب التعامل مع الأنشطة غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المخالفات التي تم ضبطها شملت كميات من الكبدة والدواجن دون بيانات أو فواتير تثبت مصدرها، فضلًا عن ضبط كميات من السجائر منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، ومنتجات غذائية مجهولة المصدر وخالية من البيانات التوضيحية، من بينها منتج «كابتشينو»، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بإدارة أنشطة دون تراخيص، واستخدام أسطوانة غاز منزلية في غير الغرض المخصص لها، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد المحافظ أن الحملات الرقابية تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق ومنع تداول السلع غير المطابقة أو مجهولة المصدر، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات القانونية والصحية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو حقوقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

ووجه اللواء محمد علوان رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والجهات الرقابية المعنية، وتكثيف الحملات المفاجئة خلال الفترات المسائية وعلى مدار اليوم، مع استمرار المرور على المنشآت التجارية ومنافذ بيع وتداول الأغذية، لضمان الالتزام بالاشتراطات وحماية المواطنين من أي ممارسات مخالفة.