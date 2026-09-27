محافظ أسيوط يتفقد الميدان الجديد بصينية الوليدية ويوجه باستكمال الأعمال .. صور

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الميدان الجديد بصينية الوليدية بمدينة أسيوط، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال التطوير والتجميل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يأتي ثمرة للتعاون والمشاركة المجتمعية، ويجسد نموذجًا عمليًا لتكامل جهود الأجهزة التنفيذية مع مؤسسات المجتمع وأبنائه في دعم مشروعات الارتقاء بالمناطق الحيوية وتحسين الصورة البصرية للمدينة.

وتابع المحافظ خلال الجولة الأعمال التي تم تنفيذها بالميدان، واطلع على عناصر التطوير والتنسيق العام، واستمع إلى شرح حول الأعمال التي تم الانتهاء منها واللمسات المتبقية، مؤكدًا أهمية استكمال المشروع وفق رؤية متكاملة تراعي طبيعة الموقع وتحقق التناسق بين مختلف عناصر التطوير، بما يضمن خروج الميدان بالشكل الجمالي المستهدف.

وأكد اللواء محمد علوان أن الميدان الجديد يمثل نموذجًا إيجابيًا لما يمكن أن تحققه المشاركة المجتمعية من نتائج ملموسة عندما تتكامل مع جهود الدولة والأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم وتشجيع المبادرات المجتمعية التي تستهدف تحسين البيئة العمرانية وتطوير الميادين والشوارع والمناطق الحيوية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المشاركة المجتمعية أصبحت عنصرًا فاعلًا في دعم جهود التنمية، ولا تقتصر أهميتها على الإسهام في تنفيذ مشروعات التطوير، وإنما تمتد إلى الحفاظ على المشروعات والمرافق العامة واستدامتها، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع يبدأ بتكامل الجهود في تنفيذه ويكتمل بالحفاظ عليه، وهو ما يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين والمجتمع المدني وكل الجهات المساهمة.

ووجه محافظ أسيوط بسرعة الانتهاء من اللمسات النهائية للميدان، مع الاهتمام بأعمال التنسيق العام والتشجير والإنارة واختيار عناصر تتناسب مع طبيعة الموقع، والتأكد من جودة التنفيذ وتكامل مختلف مكونات المشروع، بما يعزز القيمة الجمالية للميدان ويحسن المشهد البصري بالمنطقة، مع استمرار أعمال النظافة والصيانة والحفاظ على ما تم تنفيذه.

وثمن اللواء محمد علوان جهود المشاركين في تنفيذ أعمال تطوير الميدان، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بكل مبادرة مجتمعية جادة تسهم في تحسين المناطق والميادين والشوارع الرئيسية، وتدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع تمثل ركيزة مهمة لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعود بالنفع على المواطنين.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى آراء عدد من المواطنين ومقترحاتهم بشأن الميدان وأعمال التطوير، مؤكدًا أن الحفاظ على الميدان بعد تطويره مسؤولية مشتركة، وأن وعي المواطنين وتعاونهم يمثلان عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المشروع والحفاظ على ما تحقق من أعمال، بما يحقق الهدف منه في خدمة أهالي الوليدية وتحسين الصورة الحضارية للمنطقة.