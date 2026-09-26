محافظ أسيوط: انطلاق فعاليات التدريب المهني بكامل الطاقة التدريبية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم المهنية، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم برامج التدريب المهني التي تستهدف إكساب الشباب المهارات والخبرات العملية اللازمة للالتحاق بسوق العمل أو إقامة مشروعاتهم الخاصة.

وأوضح المحافظ أن مديرية العمل بأسيوط برئاسة علي سيد، وكيل الوزارة، أعلنت انطلاق فعاليات التدريب المهني بمركز التدريب التابع للمديرية بكامل طاقته التدريبية، وذلك في إطار توجيهات الوزير حسن رداد، وزير العمل، وتحت رعاية المحافظة، حيث تتضمن البرامج التدريبية عددًا من المهن والتخصصات، من بينها التبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والتوصيلات الكهربائية، وصيانة الأجهزة المنزلية، إلى جانب تشغيل ورشتي خياطة، بما يتيح للشباب فرصًا متنوعة لاكتساب مهارات مهنية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية الدور الذي تقوم به منظومة التدريب المهني في إعداد كوادر فنية مؤهلة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي للبرامج التدريبية والاستفادة من الإمكانات المتاحة بمركز التدريب، بما يسهم في رفع كفاءة المتدربين وتأهيلهم بصورة حقيقية للمنافسة في سوق العمل، مع استمرار التعاون والتنسيق بين مديرية العمل ومختلف الجهات المعنية لخدمة شباب المحافظة.

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة الجهود لتقديم أفضل خدمة تدريبية لشباب أسيوط، وتوفير بيئة مناسبة تساعدهم على تنمية مهاراتهم واكتساب الخبرات اللازمة، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بكل الجهود والمبادرات التي تستهدف تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وفتح آفاق جديدة أمامهم، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة ودعم مسيرة التنمية بالمحافظة.