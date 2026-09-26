محافظ أسيوط يترأس لجنة اختيار قيادات جديدة بمديرية الزراعة

ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماع لجنة الوظائف القيادية بالمحافظة، لإجراء اختبارات المتقدمين لشغل وظيفتين قياديتين بمديرية الزراعة بأسيوط، وذلك في إطار حرص المحافظة على اختيار العناصر والكفاءات القادرة على تطوير منظومة العمل الزراعي والتعاوني، وفقًا للقواعد والقوانين والمعايير المعتمدة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، و خالد عبد الرؤوف، سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ويسري كامل، مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، وأعضاء لجنة الوظائف القيادية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوظائف التي جرى الإعلان عنها تشمل مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بمديرية الزراعة، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية تلقت طلبات المتقدمين خلال فترة الإعلان، الذي جرى نشره عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لشغل الوظائف القيادية.

وأكد اللواء محمد علوان أن الاختبارات تستهدف الوقوف على القدرات القيادية والفنية للمتقدمين، وقياس مدى امتلاكهم رؤية واضحة لتطوير منظومة العمل الزراعي والتعاوني، وقدرتهم على إدارة الملفات الحيوية واتخاذ القرارات المناسبة والتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والفلاحين على أرض الواقع.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة ناقشت المتقدمين في عدد من الملفات والقضايا العملية المرتبطة بالعمل الزراعي، من بينها كيفية التعامل مع حالات نقص الأسمدة وضمان وصولها إلى مستحقيها، وآليات مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والحد من آثارها البيئية، فضلًا عن مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بدعم الفلاحين وتحسين مستوى الخدمات الزراعية المقدمة لهم.

اختبار 4 متقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط أنه جرى اختبار 4 متقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية، و7 متقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي، حيث خضع المتقدمون لتقييم شامل لخبراتهم وقدراتهم القيادية، ومهارات إدارة الأزمات، والقدرة على اتخاذ القرار، ووضع حلول عملية وواقعية قابلة للتنفيذ لمختلف التحديات التي تواجه العمل الزراعي والتعاوني.

وشدد اللواء محمد علوان على أن اختيار القيادات يتم وفق معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والكفاءة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات تمتلك رؤية واضحة وقدرة حقيقية على التطوير وتحسين الأداء، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، ويدعم جهود الدولة في النهوض بالقطاع الزراعي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بمحافظة أسيوط.