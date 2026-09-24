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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. يوم رياضي بمركز شباب ناصر بمشاركة 20 من ذوي الهمم تحت 18 عاما

يوم رياضي ترفيهي بمركز شباب ناصر بمشاركة 20 من ذوي الهمم تحت 18 عامًا
يوم رياضي ترفيهي بمركز شباب ناصر بمشاركة 20 من ذوي الهمم تحت 18 عامًا
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بالتوسع في تنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية المخصصة لذوي الهمم، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في مختلف البرامج والفعاليات بمراكز الشباب، بما يسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم المجتمعية، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو توفير بيئة داعمة ومحفزة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، من خلال إدارة تنمية النشء، وبالتعاون مع مكتب ذوي الهمم بالمديرية، نظمت يومًا رياضيًا ترفيهيًا بمركز شباب ناصر، بمشاركة 20 من ذوي الهمم تحت سن 18 عامًا، وذلك في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بهدف دعم ذوي الهمم وإتاحة الفرص أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والاستفادة من الخدمات المقدمة بمراكز الشباب.

وأضاف أن اليوم تضمن مجموعة متنوعة من الفقرات والأنشطة الرياضية والترفيهية التي وفرت أجواءً من البهجة والتفاعل بين المشاركين، وأسهمت في تعزيز روح المشاركة والعمل الجماعي وتنمية عدد من المهارات الحركية والاجتماعية لديهم، إلى جانب تشجيعهم على الاستمرار في ممارسة الأنشطة المختلفة.

وأشار المحافظ إلى اختتام فعاليات اليوم بتوزيع عدد من الهدايا الرمزية على المشاركين، تقديرًا لمشاركتهم وتشجيعًا لهم على مواصلة ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الفعاليات التي تستهدف إتاحة فرص متكافئة للمشاركة أمام ذوي الهمم.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار تنظيم الفعاليات والبرامج الموجهة لذوي الهمم بمراكز الشباب، والتوسع فيها لتشمل مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في اكتشاف وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، وتوفير بيئة مناسبة وداعمة لهم.

أسيوط الأنشطة الرياضية ذوي الهمم مراكز الشباب ذوي الإعاقة مديرية الشباب والرياضة بأسيوط مركز شباب ناصر وزارة الشباب والرياضة

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