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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط: مشروعات تنموية بقرى أبنوب ضمن حياة كريمة لدعم الزراعة وتدوير المخلفات وتحسين جودة الحياة.. صور

رئيس مركز ومدينة أبنوب يتابع المشروعات في القطاع الزراعي
رئيس مركز ومدينة أبنوب يتابع المشروعات في القطاع الزراعي
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الدولة في دعم وتنفيذ المشروعات التنموية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية المحلية والاقتصادية، وتحسين الظروف المعيشية للأهالي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المشروعات والمبادرات التنموية التي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مركز ومدينة أبنوب برئاسة يحيى أبورحمة رئيس المركز يشهد تنفيذ ومتابعة عدد من المشروعات والبرامج التنموية بقرى بني إبراهيم، والسوالم البحرية، وجزيرة بهيج، وكوم المنصورة، وبني محمد، بالتعاون مع عدد من الجهات والشركاء، من بينها مشروعات مدعومة من الاتحاد الأوروبي في مجال التغيرات المناخية، وبرنامج الأغذية العالمي WFP، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تستهدف دعم منظومة تدوير المخلفات الزراعية، وتحسين الخدمات الزراعية، وتطوير المساقي، وتعزيز الاهتمام بصحة الأم والطفل، ودعم المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية.

الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية

وأشار إلى أن البرامج المنفذة تتضمن تدريب المزارعين على الممارسات البيئية والاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، حيث تم الانتهاء من تدريب نحو 6 مجموعات بإجمالي 180 مزارعًا، فيما يجري حاليًا تنفيذ واستكمال برنامج تدريبي يستهدف 28 تدريبًا في مجالات البيئة وتدوير المخلفات الزراعية، بما يشمل إنتاج السيلاج والكمبوست ومنتجات الألبان وتدوير مخلفات الموز، بما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة ويدعم سبل كسب العيش للمستفيدين.

وأضاف المحافظ أن نتائج المشروع تضمنت التخلص من نحو 120 طنًا من المخلفات الزراعية وإعادة الاستفادة منها من خلال تحويلها إلى 6 مكمورات، بما يدعم جهود الحفاظ على البيئة والحد من الممارسات غير الآمنة للتعامل مع المخلفات الزراعية، فضلًا عن توفير فرص أفضل للمزارعين وتعزيز التمكين الاقتصادي والمجتمعي للفئات المستهدفة بالقرى.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان سير الأعمال وفق الخطط والبرامج الموضوعة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التي تحقق استفادة مباشرة للمواطنين، وتدعم أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى جودة الحياة داخل القرى المستهدفة.

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