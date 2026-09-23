محافظ أسيوط: ضبط مصنع حلويات ومخزن مواد غذائية بدون ترخيص بصنبو

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات والسلع المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والمخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط مصنع للحلويات الشرقية ومخزن للمواد الغذائية يعملان دون ترخيص

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة وليد جمال، رئيس المركز، نفذت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من خلال إدارة تموين ديروط وبالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء حملة رقابية موسعة ومفاجئة بقرية صنبو، أسفرت عن ضبط مصنع للحلويات الشرقية ومخزن للمواد الغذائية يعملان دون ترخيص، فضلًا عن التحفظ على كميات من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية.

وأضاف أن الحملة تمكنت من ضبط مصنع للحلويات الشرقية يدار دون ترخيص، وعثر بداخله على 7 كيلوجرامات من الشيكولاتة منتهية الصلاحية كانت معدة لإعادة استخدامها، كما تم ضبط مخزن للمواد الغذائية يعمل دون ترخيص، وعثر بداخله على كميات من السلع والمنتجات منتهية الصلاحية، شملت 2500 كيس شيبسي، و40 علبة مربى، و80 كيس مقرمشات، و250 زجاجة مياه.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحرير المحاضر، والتحفظ على المضبوطات، وإبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بمشاركة عصام الدين زكريا، رئيس الوحدة المحلية بصنبو، ومحمود صابر، مدير المتابعة، ومحمد سليم ومحمود أنور، ممثلي مكتب التموين، والدكتور عبد الرحمن طه والدكتور محمد محروس، ممثلي هيئة سلامة الغذاء.

وشدد اللواء محمد علوان على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، موجهًا باستمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتكثيف التنسيق بين مديرية التموين والوحدات المحلية والجهات الرقابية المختصة، لضبط الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.