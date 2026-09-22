بعد إصابته بشلل نصفي.. إنقاذ شاب من سكتة دماغية حادة بمستشفى منفلوط

نجح الفريق الطبي بوحدة السكتة الدماغية وقسم العناية العصبية بمستشفى منفلوط المركزي في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 37 عامًا، تعرض لسكتة دماغية حادة تسببت في إصابته بشلل نصفي في الجانب الأيمن بالكامل وفقدان مفاجئ للقدرة على النطق، وذلك من خلال التدخل الطبي السريع وتفعيل بروتوكول التعامل مع حالات السكتات الدماغية.

وصول الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة

كان مستشفى منفلوط المركزي قد استقبل المريض، الذي تبين أنه مدخن شره، وهو يعاني من أعراض عصبية مفاجئة وشديدة، تمثلت في شلل نصفي أيمن كامل وفقدان القدرة على الكلام.

وفور وصوله إلى قسم الطوارئ، جرى التعامل مع الحالة باعتبارها حالة طوارئ عصبية تستوجب التدخل العاجل، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة بصورة فورية للتأكد من عدم وجود نزيف بالمخ، وتحديد مدى ملاءمة الحالة للحصول على العلاج المذيب للجلطات.

حقن المريض بعقار مذيب للجلطات

وبعد تقييم الحالة، قامت الدكتورة هدى محمود بمناظرة المريض بشكل عاجل، وحقنه بعقار «الميتاليز» (Metalyse) المذيب للجلطات، داخل وحدة السكتة الدماغية بالمستشفى.

وعقب الانتهاء من إجراءات الحقن، جرى نقل المريض إلى وحدة العناية العصبية، ووضعه تحت الملاحظة والمتابعة الدقيقة، لمراقبة حالته والاستجابة للعلاج.

استعادة النطق والحركة في اليوم نفسه

وأثمر التدخل الطبي السريع عن تحسن ملحوظ في حالة المريض، حيث بدأ في استعادة القدرة على النطق والحركة تدريجيًا خلال اليوم نفسه، في استجابة علاجية عكست أهمية سرعة التعامل مع حالات السكتة الدماغية منذ لحظة ظهور الأعراض.

وكيل صحة أسيوط يشيد بالفريق الطبي

وأكد الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن هذا التدخل الطبي بمستشفى منفلوط المركزي يعكس مستوى الجاهزية والكفاءة لدى أطقم الطوارئ والرعاية المركزة بالمستشفيات المركزية، وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة على مدار الساعة.

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لإدارة مستشفى منفلوط المركزي والفريق الطبي المشارك في إنقاذ المريض، الذي ضم الدكتور أسامة عبد المعطي، مدير المستشفى، والدكتور محمود إمام، مدير الهيئة الطبية، والدكتور وليد سيد، والدكتورة أسماء أبو الفضل، نائبي مدير المستشفى، والدكتور مصطفى عاطف، رئيس قسم العناية العصبية، والدكتورة هدى محمود، الطبيب المعالج والقائم بمناظرة الحالة وإعطاء العلاج.

رسالة توعوية: التدخل السريع يحمي من الإعاقة

وشدد وكيل وزارة الصحة بأسيوط على أهمية سرعة توجه المواطنين إلى المستشفى فور ظهور أعراض السكتة الدماغية، مؤكدًا أن سرعة اكتشاف الحالة وبدء العلاج تمثل عاملًا حاسمًا في تقليل المضاعفات وفرص الإصابة بإعاقات دائمة.

كما دعا المواطنين إلى الإقلاع عن التدخين، خاصة مع ارتباطه بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والسكتات الدماغية، مشيرًا إلى أن التعامل السريع مع الأعراض قد يصنع الفارق بين التعافي ووقوع مضاعفات خطيرة.