محافظ أسيوط: ضبط 1.5 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في ديروط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتصدي لمحاولات التلاعب في السلع ومستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة، ومنع الاتجار بها خارج القنوات والضوابط المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على حقوق المواطنين والمزارعين.

ضبط 1.5 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، نفذت حملة تموينية وتفتيشية بقرية نزلة سرقنا التابعة للمركز، بالتنسيق مع الأجهزة التموينية والتنفيذية، أسفرت عن ضبط 1.5 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة "الكيماوي"، كانت معدة للبيع خارج القنوات الشرعية وبالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول الأسمدة المدعمة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة جاءت في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتأكد من وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة والمخالفين.

شارك في الحملة كل من محمود حسن ومحمود أنور، ممثلا مكتب التموين، وجمال محمود مدير مكتب رئيس المركز، ومحمود صابر مدير إدارة المتابعة، ضمن جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في التصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر على منظومة توزيع السلع ومستلزمات الإنتاج المدعمة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على الأسواق ومنافذ تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل الحاسم مع أي محاولات للاتجار غير المشروع بالأسمدة أو السلع المدعمة، مع تكثيف أعمال المتابعة والرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على حقوق الدولة والمزارعين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحقيق الانضباط في الأسواق ودعم القطاع الزراعي.