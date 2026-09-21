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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يعتمد على البدلاء أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر ويجهز الأساسيين للقمة

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

كشفت الإعلامية دينا سليم إن الحسين عموته، مدرب الأهلى، يتجه للاعتماد بشكل كبير على البدلاء واللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية، خلال مواجهة بترول أسيوط يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضحت خلال برنامج ستاد المحور  أن عموته يسعى إلى منح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة وإثبات أنفسهم، خاصة العناصر التي ابتعدت عن التشكيل الأساسي خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني للأهلي سيستغل مواجهة بترول أسيوط في تجهيز بعض اللاعبين للمباريات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على العناصر التي قد يحتاج إليها الفريق خلال مواجهة الزمالك في قمة الدوري، والمقرر لها يوم 11 من الشهر المقبل.

استعدادات الأهلي لقمة الدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف مسابقة الدوري، ضمن برنامج الإعداد الخاص بالفريق استعدادًا لاستئناف المنافسات خلال الفترة المقبلة.

ويعمل الجهاز الفني على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من فترة التوقف، من خلال منح الفرصة لجميع اللاعبين، خاصة العناصر التي لم تشارك بصورة منتظمة في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية، إلى جانب تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة واستعادتهم الجاهزية الفنية والبدنية وحساسية المباريات.

الأهلى بترول أسيوط كأس عاصمة مصر النادي الأهلي فريق الأهلي

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