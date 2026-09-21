رئيس شركة الأهلي لكرة القدم: لا يمكن الحكم على عموتة بعد 5 مباريات في الدوري

قال المهندس أيمن فتحي حسين، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، إن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على نجاح المدير الفني من عدمه، موضحًا أن المدير الفني لم يحصل بعد على فرصته، وأنه لا يستطيع، على المستوى الشخصي، إصدار حكم على التجربة قبل منتصف الموسم، لافتًا إلى أنه لعب مع الأهلي 5 مباريات في بطولة الدوري العام حتى الآن.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنّه يأمل أن يكون قد أجاب خلال البرنامج عن تساؤلات جماهير الأهلي بشأن مصادر أموال النادي، موضحًا أن من لديه أي سؤال عن كيفية حصول الأهلي على أمواله، أو عن مصادر أموال شركة كرة القدم، فإنه يتمنى أن يكون قد قدم إجابة واضحة عن هذا الملف، وكذلك عن الرعايات ومصادر الإيرادات المختلفة.

وأكد أنه يتمنى أن تصبح شركة كرة القدم في يوم من الأيام ملكًا لجماهير شركة الكرة والنادي الأهلي، معربًا عن أمله في تحقيق الأهلي لقب الدوري، ومختتمًا حديثه بالتأكيد على تمنياته بتحقيق ذلك.