«غريب ومعلّم».. عمرو أديب يكشف تجربته مع أحد برامج الذكاء الاصطناعي

أكد الإعلامي عمرو أديب إعجابه بالتطور الكبير الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى قدرته على تحليل البيانات وإجراء المقارنات بشكل سريع ومنظم.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، «أنا ضايع مع أحد برامج الذكاء الاصطناعي، والبرنامج ده غريب ومعلّم، بيعمل جداول، حطيت له عدد من العربيات، وطلبت منه مقارنات شاملة، ووضعهالي في جداول».

وتابع: «البرنامج ده عاملي حالة هانتريش مجنح ومبيجاملش»، في إشارة إلى دقة النتائج التي يقدمها وعدم مجاملته في المقارنات.

المجالات العلمية

وأشار أديب إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثيرا كبيرا على المجالات العلمية والطبية، قائلًا: «الذكاء الاصطناعي هيسرّع بقى في علاجات وأبحاث علمية».