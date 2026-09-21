3 مصابين بنيران آليات الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس

أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 فلسطينين جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي داخل وفي محيط مدينة حمد، شمالي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي وفت سابق، استشهد 3 فلسطينيين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، في أحدث موجة من الهجمات التي أوقعت قتلى ومصابين، رغم استمرار الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار في القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن إحدى الهجمات استهدف سيارة في مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى، فيما طالت ضربات أخرى مناطق في القطاع، من بينها حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار أعمال القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار العمليات العسكرية على الوضع الإنساني.

وبحسب وكالة «رويترز»، أسفرت الضربات الإسرائيلية، السبت 19 سبتمبر 2026، عن مقتل 3 فلسطينيين على الأقل، بينهم بصير البرش، نجل المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر مسلحة، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الهجمات.