أشرف صبحي يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك

حسم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية ترشحه لتولي منصب رئيس نادي الزمالك، وذلك بعد تداول أنباء عن طرح اسمه ضمن المرشحين لقيادة النادي خلال الفترة المقبلة.

وحرص أشرف صبحي على توضيح موقفه بشكل رسمي، مؤكدًا تقديره واحترامه لكل من يرى فيه القدرة على تحمل مسؤولية رئاسة نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي يمثل قيمة كبيرة في تاريخ الرياضة المصرية.

وكتب صبحي عبر حسابه على "فيسبوك"

أَقدّر بكل الاحترام ما يتردد بشأن ترشيحي لرئاسة نادي الزمالك، وأتوجه بخالص الشكر لكل من رأى فيَّ أهلية لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة.



لقد تشرفت بمسيرة رياضية وإدارية ممتدة: لاعبًا ومدربًا، ورئيسًا لجهاز الكاراتيه، ثم رئيسًا لقطاع التسويق والاستثمار بنادي الزمالك، وعضوًا لمدة عام بمجلس الإدارة المعيَّن للاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيسًا لقطاع هيئة استاد القاهرة لمدة عامين، ومساعدًا لوزير الشباب والرياضة لمدة عامين، ثم وزيرًا للشباب والرياضة على مدى ثماني سنوات.



ورغم اعتزازي بهذه المسيرة، وتقديري الكبير لنادي الزمالك وتاريخه العريق، واحترامي الكامل لجميع المؤسسات الرياضية المصرية، فإنني أؤكد مجددًا ما أعلنته خلال وجودي بالوزارة: أنني لا أعتزم الترشح لأي منصب انتخابي

رياضي.



وأتفرغ في المرحلة الحالية لمسيرتي الأكاديمية أستاذًا دكتورًا للإدارة الرياضية، ولمهمتي مستشارًا لمصر لتطوير التعليم الرياضي، إيمانًا بأهمية العلم والتعليم في بناء مستقبل الرياضة المصرية.. خالص احترامي وتقديري للجميع.