وزير الشباب يضخ دماء جديدة في 11 محافظة

أصدر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قرارًا تضمن حركة تغييرات جديدة شملت مديري مديريات الشباب والرياضة في 8 محافظات، وذلك استكمالًا للتغييرات التي أجراها الوزير في بداية توليه مسؤولية الوزارة.

وشملت الحركة 3 محافظات، ليصل إجمالي المحافظات التي شهدت تغييرًا في قيادات مديرياتها إلى 11 محافظة، في خطوة تستهدف تحقيق مزيد من التطوير وتسريع وتيرة العمل والإنجاز بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت حركة التغييرات الأولى التي أجراها جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قد شملت 3 مديريات، وهي مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، والتي تولاها أيمن السيد عبد المقصود، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، والتي تولاها أيمن محمد رجب، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، والتي تولاها حسام كمال أبو سالم.

بينما شملت حركة التغييرات الجديدة، التي صدرت اليوم، 8 مديريات دفعة واحدة، بهدف ضخ دماء جديدة في منظومة العمل الشبابي والرياضي بالمحافظات، وجاءت على النحو التالي:

1. مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، وتولتها إيمان محمد رمضان.

2. مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، وتولاها وليد عبد العزيز الرفاعي.

3. مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، وتولتها رحاب محمد حسين.

4. مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا، وتولاها أحمد سيد السويفي.

5. مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، وتولاها حسين سيد حنفي.

6. مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، وتولاها محمد فتحي توفيق.

7. مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، وتولاها أحمد السيد مسعد.

8. مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، وتولاها أحمد محمد إبراهيم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه التغييرات تأتي في إطار حرص الوزارة على اختيار الكفاءات القادرة على تنفيذ رؤيتها وتحقيق أهدافها بمختلف المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب.

وأوضح الوزير أن الحركة الجديدة تأتي في إطار السعي إلى تطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي على مستوى المحافظات، من خلال ضخ دماء جديدة في مديريات الشباب والرياضة، بما يواكب رؤية الوزارة في رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للشباب في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار جوهر نبيل إلى أن التغييرات التي تم إجراؤها في قيادات المديريات بالمحافظات لا تعني بالضرورة وجود تقصير في الأداء، وإنما تستهدف تحقيق مزيد من التطوير وتسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات الإنجاز داخل كل مديرية.

وأكد الوزير أن معيار نجاح مديري المديريات يُقاس بحجم التطوير المحقق، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية التي تتيح استمرار الأنشطة الشبابية والرياضية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء المديريات على مدار العام، مع إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر لرصد مستوى الأداء ومعدلات الإنجاز بكل مديرية على حدة.

واختتم وزير الشباب والرياضة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء منظومة عمل أكثر كفاءة واستدامة وانضباطًا، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للشباب والرياضيين بمختلف محافظات الجمهورية.