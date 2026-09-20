إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين على إحدى الطرق بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق ميزانية ميت عاصم، التابع لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بميزانية ميت عاصم، التابعة لمركز منية النصر.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث؛ ليتبين إصابة كل من:

- عبدالصمد أشرف يوسف، 24 عامًا، بسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

- صلاح الدين السيد، 22 عامًا، بكسر مفتوح في الساق اليسرى.

- أحمد محمد إبراهيم، 22 عامًا، بكسر في الساق اليسرى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.