إصابة طالبة بالدقهلية ووفاة 3 آخرين في القليوبية والوادي الجديد وقنا .. ما الذي حدث؟

شهد عدد من المحافظات اليوم حوادث متفرقة لبعض الطلاب ادت إلى إصابة أحدهما و للموت للبعض الاخر ..

وفاة طالب بالقليوبية

شيع أهالي منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جثمان الطالب «نبيل. ع» البالغ من العمر 13 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وذلك عقب العثور على جثمانه بعد نحو 14 يومًا من عمليات البحث المتواصلة، إثر غرقه في مياه نهر النيل بمنطقة معدية دمنهور بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وكانت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من العثور على جثمان الطالب بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، حيث جرى انتشاله ونقله إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، قبل إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد بغرق طالب في مياه نهر النيل بمنطقة معدية دمنهور، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وبدأت أعمال البحث عن الطالب.

وكشفت التحريات أن الطالب خرج من منزله متوجهًا للقاء عدد من أصدقائه بالمنطقة، وخلال وجوده برفقتهم نشبت بينهم وصلة مزاح، وطلب أحدهم من الطالب النزول إلى مياه النيل والسباحة، إلا أنه أوضح أنه لا يجيد السباحة، قبل أن ينزل إلى المياه ويلقى مصرعه غرقًا.

وعلى مدار نحو 14 يومًا، واصلت قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن جثمان الطالب، حتى تمكنت من العثور عليه بمنطقة باسوس، ليتم انتشاله ونقله إلى المستشفى.

وشُيّع جثمان الطالب وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي المنطقة.

مصرع طالب إثر سقوط حائط عليه بالوادي الجديد

لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه، مساء أمس السبت، إثر سقوط حائط عليه خلال وجوده داخل مزرعة بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

مصرع طالب إثر سقوط حائط عليه داخل مزرعة بالفرافرة

وتبين أن المتوفى يُدعى حسن سعد الدين مصطفى، حيث أسفر الحادث عن وفاته في الحال، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الفرافرة، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الجهات المختصة جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب سقوط الحائط، مع فحص موقع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والتصريح بدفن الجثمان.

ذهبت الي الحضانة وعادت جثة في قنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثمان طفلة من ذوي الهمم، 5 أعوام، داخل إحدى الترع بقرية أبومناع بحري التابعة لمركز دشنا، بعد تغيبها منذ صباح أمس السبت، عقب خروجها من إحدى الحضانات بالقرية.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتغيب طفلة من ذوي الهمم بقرية أبومناع بحري، وعدم الاستدلال على مكانها، وجرى إخطار الأجهزة المعنية وتكثيف جهود البحث عنها.

وبتكثيف أعمال البحث، عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان الطفلة سجى وائل شحات 5 أعوام، غارقة داخل ترعة فرعية من ترعة الغلاسي بقرية أبومناع بحري التابعة لمركز دشنا.

نقل الجثمان للمشرحة

وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث والوقوف على تفاصيله.

إصابة طالبة بضيق تنفس بالدقهلية

أصيبت طالبة بأزمة صدرية، داخل المدرسة الفنية بنات بالمنزلة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

ازمه صدرية أصابت طالبة بالثانوي الفنى

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا يفيد بتعرض الطالبة منة ع ع، 17 عامًا، مقيمة مدينة المنزلة، لأزمة صدرية داخل المدرسة بسبب ضيق فى التنفس

نقل الطالبة إلى مستشفى المنزلة

انتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لها وتحرر محضر بالواقعة.