قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج البلدوزر على قناة الشمس
عالية المهدي: اللي بيشتري فيلا بـ400 مليون فلوسه جت منين؟
لا سفر دون عقد موثق.. روشتة برلمانية لضبط سوق إلحاق العمالة بالخارج
الدعم النقدي في 2027.. شعبة المخابز تكشف أسعار الخبز السياحي والفينو
طائرة مفخخة كادت تفجر كارثة في ألمانيا.. تحقيقات تكشف خيوط عملية مرتبطة بروسيا والكرملين ينفي
إحالة الخفير المتهم بإنهاء حياة مدير مدرسة في المعادي للجنايات
دخان كثيف يغطي موسكو.. زيلينسكي: استهدفنا منشآت نفطية بمليارات الدولارات
بسبب حمولة زائدة.. القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبية
واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات
شوبير: الزمالك رفض بيع زيزو خوفًا من الجماهير.. وقرر عدم تكرار الخطأ مع بيزيرا
الضفة تشتعل.. الاحتلال يقتحم المغير لليوم الثاني ويعتقل أكثر من 40 فلسطينياً
تقرير إسرائيلي يرسم سيناريو سقوط إيران: 5 سنوات من الفوضى وحروب داخلية تهدد المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إصابة طالبة بالدقهلية ووفاة 3 آخرين في القليوبية والوادي الجديد وقنا .. ما الذي حدث؟

الطفل المتوفى
الطفل المتوفى
المحافظات

شهد عدد من المحافظات اليوم حوادث متفرقة  لبعض الطلاب ادت إلى  إصابة  أحدهما  و للموت للبعض الاخر ..

وفاة طالب بالقليوبية 

شيع أهالي منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية  جثمان الطالب «نبيل. ع» البالغ من العمر 13 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وذلك عقب العثور على جثمانه بعد نحو 14 يومًا من عمليات البحث المتواصلة، إثر غرقه في مياه نهر النيل بمنطقة معدية دمنهور بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وكانت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من العثور على جثمان الطالب بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، حيث جرى انتشاله ونقله إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، قبل إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد بغرق طالب في مياه نهر النيل بمنطقة معدية دمنهور، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وبدأت أعمال البحث عن الطالب.

وكشفت التحريات أن الطالب خرج من منزله متوجهًا للقاء عدد من أصدقائه بالمنطقة، وخلال وجوده برفقتهم نشبت بينهم وصلة مزاح، وطلب أحدهم من الطالب النزول إلى مياه النيل والسباحة، إلا أنه أوضح أنه لا يجيد السباحة، قبل أن ينزل إلى المياه ويلقى مصرعه غرقًا.

وعلى مدار نحو 14 يومًا، واصلت قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن جثمان الطالب، حتى تمكنت من العثور عليه بمنطقة باسوس، ليتم انتشاله ونقله إلى المستشفى.

وشُيّع جثمان الطالب وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي المنطقة.

مصرع طالب إثر سقوط حائط عليه بالوادي الجديد 

لقي طالب يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه، مساء أمس السبت، إثر سقوط حائط عليه خلال وجوده داخل مزرعة بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

مصرع طالب إثر سقوط حائط عليه داخل مزرعة بالفرافرة

وتبين أن المتوفى يُدعى حسن سعد الدين مصطفى، حيث أسفر الحادث عن وفاته في الحال، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الفرافرة، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الجهات المختصة جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب سقوط الحائط، مع فحص موقع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والتصريح بدفن الجثمان.

ذهبت الي الحضانة وعادت جثة في قنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثمان طفلة من ذوي الهمم،  5 أعوام، داخل إحدى الترع بقرية أبومناع بحري التابعة لمركز دشنا، بعد تغيبها منذ صباح أمس السبت، عقب خروجها من إحدى الحضانات بالقرية.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بتغيب طفلة من ذوي الهمم بقرية أبومناع بحري، وعدم الاستدلال على مكانها، وجرى إخطار الأجهزة المعنية وتكثيف جهود البحث عنها.

وبتكثيف أعمال البحث، عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان الطفلة سجى وائل شحات 5 أعوام، غارقة داخل ترعة فرعية من ترعة الغلاسي بقرية أبومناع بحري التابعة لمركز دشنا.

نقل الجثمان للمشرحة

وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث والوقوف على تفاصيله.

إصابة طالبة بضيق تنفس بالدقهلية 

أصيبت طالبة  بأزمة صدرية، داخل المدرسة الفنية بنات بالمنزلة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

ازمه صدرية أصابت طالبة بالثانوي الفنى

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا يفيد بتعرض الطالبة منة ع ع، 17 عامًا، مقيمة مدينة  المنزلة، لأزمة صدرية  داخل المدرسة بسبب ضيق فى التنفس 

نقل الطالبة إلى مستشفى المنزلة 

انتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لها وتحرر محضر بالواقعة.

المحافظات حوادث متفرقة الطلاب القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

صرحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر، بدفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق وادي فيران بمحافظة جنوب سيناء

جهات التحقيق تكشف أسباب حادث وادي فيران وتصرّح بدفن جثـ.ماني زوجين وإخلاء سبيل قائد الميكروباص.. صور

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

جيش الاحتلال: فرض حصار على منطقة نفيه تسوف عقب عملية إطلاق النار

الموسيقار التونسي كريم الثليبي:

كريم الثليبي: سافر إليك وغنِ مشروع جديد للبحث عن الذات عبر الموسيقى العربية

صورة ارشيفية

خبير أمن سيبراني يحذر من احتيال استنساخ أصوات الأقارب.. تفاصيل

بالصور

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق
إنجي المقدم تتألق في حفل الديرجيست بفستان رقيق

قبل ما تشرب قهوتك.. جرب إضافة ملعقة كاكاو خام واكتشف الفوائد

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد