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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة ويشدد على توافر الأدوية وسرعة الخدمة

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عيادة التأمين الصحي بجديلة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي.

التزام أفراد الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين، بمواعيد الحضور

وأكد محافظ الدقهلية التزام أفراد الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين، بمواعيد الحضور وسرعة إنجاز احتياجات المواطنين بالعيادة، وأكد على حُسن استقبال المرضى وسرعة تلبية احتياجاتهم الصحية والعلاجية وتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، والتأكد من عدم وجود أي نواقص في العلاج

استمع المحافظ  إلى مطالب الموطنين  وملاحظاتهم

والتقى  "مرزوق" بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مشددًا على حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية بالشكل اللائق، وأكد لهم أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في سبيل استمرار تطوير المنظومة الصحية، وتوفير كافة أوجه الرعاية لمختلف فئات المجتمع، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفقد محافظ الدقهلية الصيدلية للتأكد من توافر كافة الأدوية اللازمة للمرضى والمترددين وعدم وجود أي نواقص وشدد على سرعة تسليم الأدوية للمرضى دون انتظار، مؤكدا حرصه على تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من التأمين الصحي وتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم.

وشدد المحافظ  على أهمية المتابعة اليومية من قبل الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالمحافظة، من خلال المرور الميداني على جميع عيادات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة، والعمل الفوري على إزالة أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة، واستكمال أية نواقص من الأدوية على الفور.

الدقهلية محافظه التأمين الصحى

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