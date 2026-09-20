الدواء المحلي تحت المجهر.. جودة مرتفعة وأسعار لا تقبل التغيير

في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الدواء المحلية وتقليل الاعتماد على المستحضرات المستوردة، أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن صناعة الدواء في مصر وصلت إلى مستويات متقدمة من حيث التصنيع والرقابة والتسجيل، مشيرًا إلى مكانة مصر ضمن أفضل 15 دولة في مجال تصنيع الأدوية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية للمستحضرات الدوائية.

وأكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن مصر تحتل مكانة متقدمة في مجال تصنيع الأدوية، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن أفضل 15 دولة عالميًا في هذا القطاع، وداعيًا المواطنين إلى دعم المنتج المحلي والاعتماد عليه بدلًا من المستحضرات المستوردة، في ظل ما يتمتع به الدواء المصري من جودة ومستويات تصنيع ورقابة وتسجيل دوائي.

وأوضح رمزي أن تعزيز الاعتماد على الأدوية المحلية يمثل أحد الأهداف التي يسعى إلى ترسيخها، مؤكدًا أهمية تشجيع مقدمي الخدمات الطبية على وصف المستحضرات المصنعة محليًا، بما يدعم الصناعة الدوائية الوطنية.

الدواء المصري يتمتع بمستوى جيد من الجودة

وقال الدكتور محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج «بين الناس» المذاع عبر إحدى الفضائيات، إن الدواء المصري يتمتع بمستوى جيد من الجودة، موضحًا أن مصر تحافظ على مستوى النضج الثالث في مجالات التصنيع والرقابة والتسجيل الدوائي.

وأشار إلى أن هذه المستويات تعكس ما تتمتع به منظومة الدواء المصرية من إمكانات في مجالات الإنتاج والرقابة والتنظيم، داعيًا إلى زيادة الثقة في المستحضرات المحلية وتعزيز استخدامها.

دعوة للاعتماد على الأدوية المحلية بدلًا من المستوردة

وشدد رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة على أهمية دعم صناعة الدواء المحلية، مؤكدًا أن الاعتماد على المنتج المصري بدلًا من المستورد يمثل أحد الملفات التي يأمل في تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن تطلعه إلى زيادة اعتماد الأطباء ومقدمي الخدمات الطبية على كتابة الأدوية المحلية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج الدوائي المصري.

سعر الدواء محدد.. ولا يجوز تغييره من مكان إلى آخر

وفيما يتعلق بأسعار الأدوية، أكد الدكتور محفوظ رمزي أن كل مستحضر دوائي يحمل سعرًا محددًا، مشددًا على عدم أحقية الطبيب أو الصيدلي في رفع السعر من تلقاء نفسه.

وأوضح أن الصيدلي ملزم بالالتزام بالتسعيرة الجبرية المقررة لكل نوع من الأدوية، مشيرًا إلى أن السعر المحدد ينطبق على المستحضر نفسه، بغض النظر عن مكان بيعه.

وأضاف أن الدواء الواحد لا يجوز أن يُباع بسعر مختلف من منطقة إلى أخرى، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالسعر المدون على العبوة، وعدم إجراء أي تغييرات عليه من جانب منافذ البيع.