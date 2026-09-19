رئيس لجنة التصنيع الدوائي: مصر ضمن أفضل 15 دولة في صناعة الدواء.. ومفيش دواء بسعرين

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن مصر تعد من أفضل 15 دولة في مجال تصنيع الدواء، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على الأدوية المحلية بدلًا من المستوردة، في ظل ما أشار إليه من جودة الدواء المصري ومستوى التصنيع والرقابة والتسجيل الدوائي.

الدواء المصري يتمتع بمستوى جيد

وقال محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج «بين الناس»، إن الدواء المصري يتميز بمستوى جيد، مشيرًا إلى أن مصر تحافظ على مستوى النضج الثالث في مجالات التصنيع والرقابة والتسجيل الدوائي.

وأوضح أن دعم الأدوية المحلية والاعتماد عليها بدلًا من المستوردة يمثل أحد الأمور التي يأمل في تعزيزها، متمنيًا أن يعتمد جميع مقدمي الخدمة الطبية على كتابة الأدوية المحلية.

سعر الدواء محدد ولا يمكن تغييره

وفيما يتعلق بأسعار الأدوية، أكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي أن كل دواء مدون عليه سعره، ولا يستطيع الطبيب أو الصيدلي رفع السعر من تلقاء نفسه.

وأشار إلى أن الصيدلي ملزم بالالتزام بالتسعيرة الجبرية لكل نوع من الأدوية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون للدواء نفسه سعر في منطقة وسعر آخر في منطقة أخرى.

الالتزام بالتسعيرة الجبرية

وشدد رمزي على ضرورة الالتزام بالسعر المدون على الدواء، موضحًا أن التسعيرة المقررة تنطبق على المستحضر نفسه، ولا يجوز تغييرها من مكان إلى آخر.

وتسلط تصريحات رئيس لجنة التصنيع الدوائي الضوء على أهمية الاعتماد على المنتج الدوائي المحلي، إلى جانب الالتزام بالأسعار الرسمية للأدوية، بما يضمن عدم اختلاف سعر المستحضر من منطقة إلى أخرى.