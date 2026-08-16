رئيس لجنة التصنيع الدوائي: الأنسولين المصري يحقق نتائج فعالة لمرضى السكر

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن الأنسولين البشري يتوافر بثلاثة أنواع في السوق المصري، ويستخدمه مرضى السكري، موضحًا أنه يحقق نتائج فعالة في التحكم في مستويات السكر بالدم.

وقال محفوظ رمزي، خلال لقاء له لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن فترة عمل أحد أنواع الأنسولين البشري داخل الجسم تصل إلى نحو 8 ساعات، بينما توجد أنواع أخرى تتميز بسرعة بدء مفعولها واستمرار تأثيرها لفترات أطول، بما يتناسب مع احتياجات المرضى المختلفة.

وأشار رمزي إلى أنه تم تطوير أنواع من الأنسولين سريع المفعول وطويل التأثير، وهو ما يمثل أهمية خاصة للأطفال، نظرًا لصعوبة التزامهم بمواعيد واحتياجات الوجبات الغذائية بصورة دقيقة.

قدرتها على المنافسة

وأضاف أن إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال إنتاج الأنسولين حققت طفرة كبيرة في حجم الإنتاج، وتمكنت من التوسع في الأسواق الخارجية، حيث أصبحت تصدر منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة، بما يعكس تطور قدرات صناعة الدواء المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا.