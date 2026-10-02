قومي المرأة يشارك في الاجتماع الإقليمي للإسكوا حول المناخ والسلام والأمن

شاركت الدكتورة سارة البطوطي، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البيئة في أعمال الاجتماع الإقليمي حول تعزيز قدرات الآليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة في مجال المرأة والسلام والأمن وتغير المناخ في المنطقة العربية

وذلك تحت عنوان «ترسيخ الاتساق السياسي: المحور الرابط بين المساواة بين الجنسين والمناخ والنزاع».، والذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» بالقاهرة، والذى شهد مشاركة ممثلي عدد من الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، ووزارات البيئة، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد من أجل المتوسط.



وقد أكدت الدكتورة سارة البطوطي، أهمية التركيز على تمكين المرأة من خلال التعليم، خاصة عبر إتاحة الفرص للفتيات للالتحاق بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، والمجالات التكنولوجية، بما يسهم في إعدادهن ليصبحن صانعات قرار وقادرات على تقديم حلول للتحديات التي تواجه مجتمعاتهن، مشيرة إلى ضرورة أن تبدأ استراتيجيات التمكين من مراحل التعليم المبكرة للفتيات.



وشددت عضوة المجلس على أهمية تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره محورًا أساسيًا للتمكين من خلال إتاحة فرص التمويل اللازمة لدعم مشروعاتها الصغيرة، بما يعزز قدرتها على الاستقلال الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية، مشيرة الى أهمية توفير اهتمام خاص بالنساء في القرى والمناطق الزراعية، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، مؤكدة ضرورة تعزيز نظم التنبؤ والإنذار المبكر، بما يساعد المزارعين وأهالي القرى على الاستعداد للتغيرات الجوية وتأثيراتها المحتملة على المحاصيل وسبل المعيشة.

تناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة حول العلاقة بين المرأة والمناخ والنزاع في المنطقة العربية، واستعرض أحدث الأدلة والتداعيات المرتبطة بتغير المناخ والنزاعات على النساء والفتيات، بما في ذلك سبل العيش والنزوح والوصول إلى الموارد، إلى جانب بحث سبل تعزيز دور المرأة في بناء القدرة على الصمود ودعم جهود بناء السلام.