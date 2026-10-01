القومي للمرأة يثمن مبادرة وزارة الداخلية لتقديم خدمات شرطية مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، عن خالص تقديره لوزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لإتاحة عدد من الخدمات الشرطية مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، الذي يوافق 15 أكتوبر.



وتأتي المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على الخدمات الشرطية، حيث تتضمن استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان، للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الصادر لهم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.



ومن المقرر إتاحة هذه الخدمات اعتبارًا من 15 أكتوبر 2026 ولمدة أسبوع، بكافة محافظات الجمهورية، بما يسهم في تلبية احتياجات المستفيدين وتيسير حصولهم على الخدمات خلال الفترة المحددة.

وفي هذا السياق، ثمنت المستشارة أمل عمار هذه المبادرة، مؤكدة أهمية تيسير وصول النساء ذوات الإعاقة البصرية إلى الخدمات التي تلبي احتياجاتهن، وتعزيز حصولهن على حقوقهن والخدمات المقدمة لهن، بما يدعم مشاركتهن واندماجهن في المجتمع.

وأكد المجلس القومي للمرأة حرصه على التعريف بالمبادرة وإتاحة المعلومات الخاصة بها للنساء ذوات الإعاقة البصرية، بما يساعدهن على الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تيسير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إتاحة الخدمات أمامهم، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.