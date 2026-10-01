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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علي حسن: الصحة في مقدمة أولويات الدولة لأنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر

الكاتب الصحفي على حسن
الكاتب الصحفي على حسن
محمود زيدان

أكد الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، أن ملف الصحة في مصر يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، باعتباره يمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر ووثيق، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذا القطاع يعد إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بالنظر إلى حجم التحديات والنفقات المالية الضخمة التي استلزمتها تلك الطفرة الشاملة.

وأوضح علي حسن، خلال لقاء «ببرنامج المواطن» والمسؤول المذاع على قناة «الشمس»، أن العناية بالصحة العامة بدأت من الجذور، بتقديم الرعاية الشاملة للطفل المصري منذ اللحظات الأولى لولادته وعبر منظومة تطعيمات دقيقة ومحكمة، وهو ما أسفر عن نتائج ملموسة؛ مستشهدًا بالمقارنة بين الماضي والحاضر، حيث كان لا يخلو فصل دراسي واحد في الماضي من إصابة اثنين أو ثلاثة من التلاميذ بشلل الأطفال، بينما نجحت مصر اليوم في القضاء على هذا المرض تمامًا وإعلان خلوها منه بنسبة 100%.

وأضاف رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق أن مصر ضربت نموذجًا ملهمًا للعالم أجمع في مواجهة مرض "فيروس سي"، الذي كان يلتهم أجساد نحو 10% من أبناء الشعب المصري ويؤدي إلى تليف وسرطان الكبد وارتفاع معدلات الوفيات بشكل مخيف، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية التاريخية "100 مليون صحة" نجحت في تغيير هذه المعادلة بالكامل، واكتشاف الأمراض المزمنة لدى ملايين المواطنين الذين لم يكونوا يعلمون بإصابتهم، وتقديم العلاج المجاني الشامل لهم حتى الشفاء التام.

الكاتب الصحفي على حسن الكاتب الصحفي على حسن رئيس تحرير أ ش أ السابق أ ش أ الصحة ملف الصحة

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