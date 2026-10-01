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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي: تعظيم سلام للأهلي لهذا السبب .. ويكشف الأفضل لقيادة دفاع مصر

بشير التابعي
بشير التابعي
عبدالله هشام

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي اتخذ موقفًا مميزًا تجاه محمد الشناوي بتجديد عقده، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يستحق الدعم بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "كان من المفترض أن يتم تجديد عقد محمد الشناوي منذ فترة لمدة 3 سنوات، وبعدها ابتعد عن التشكيل الأساسي في الأهلي ومنتخب مصر، وكان من الطبيعي أن الأهلي يكون في ضهره ويجدد عقده، وده شيء يحترم، وتعظيم سلام للإدارة".

وأضاف: "منتخب مصر خاض مباراة جنوب السودان بالتشكيل المناسب، واللاعبون الموجودون هم الأفضل حاليًا".

وتابع: "الأفضل لقيادة دفاع منتخب مصر هو محمد عبدالمنعم، وهو قادر على أن يشيل أي لاعب تاني جنبه".

وأوضح: "منتخب جنوب أفريقيا في المتناول وليس الفريق المخيف، والأفضل عدم تواجد محمد صلاح حتى لا يكون عليه ضغط، وعلى حسام حسن منح بعض اللاعبين فرصة مثل المهدي سليمان".

الزمالك بشير التابعي النادي الأهلي منتخب مصر محمد الشناوي

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