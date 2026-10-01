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محافظ البنك المركزي: 22 مليون عميل مسجل بشبكة المدفوعات اللحظية في 6 شهور بقيمة 4.3 تريليون جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محافظ البنك المركزي: 22 مليون عميل مسجل بشبكة المدفوعات اللحظية في 6 شهور بقيمة 4.3 تريليون جنيه

حسن عبدالله خلال اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية
حسن عبدالله خلال اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية
محمد يحيي

كشف حسن عبد الله، محافظ البنك النركزي المصري عن وصول عدد العملاء بمنظومة شبكة المدفوعات اللحظية في مصر (IPN، إلي  22 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من عام 2026 .
 

جاء ذلك على هامش مشاركته أعمال الاجتماع السنوي الـ50 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة ممثلين عن مجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب عدد من صناع القرار والخبراء الماليين من المنطقة وخارجها.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن إجمالي تلك المعاملات وصلت لـ1.47 مليار معاملة بقيمة سجلت 4.33 تريليون جنيه.

وقال محافظ البنك المركزي المصر أن المنطقة العربية تشهد تحولًا متسارعًا نحو المدفوعات الرقمية، انعكس في إطلاق وتطوير عدد من منظومات المدفوعات الفورية، من بينها نظام «إنستا باي» في مصر، و«سريع» في المملكة العربية السعودية، و«آني» في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يؤكد الأهمية المتزايدة لبرامج المدفوعات الفورية الشاملة، في ظل التوسع المستمر في استخدامها بالمنطقة العربية.

البنك المركزي المصري مال واعمال مجلس محافظي البنوك المركزية المدوفعات اللحظية

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