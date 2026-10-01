الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

نشرت الجريدة الرسمية قبل قليل، القرارات الجمهورية الجديدة بشأن التعيينات والترقيات في عدد من الجهات والهيئات القضائية، تشمل النيابة العامة، والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.

أسماء المعينين من أعضاء النيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة



نص القرار:

بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/2026 ؛ وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجات وخريجي دفعة (2021) كل من السيد والسيدة :



رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/2026 ؛ وعلى ما عرضه وزير العدل ؛ قـــــــــرر :

(المادة الأولى )

يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجات وخريجي دفعة (2021) كل من السيد والسيدة :

1- عبد الرحمن محمد أبو الهدى سليمان .

2- ليلى عثمان محمد عبد الجواد .

( المادة الثانية )

يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجات وخريجي دفعة (2022) كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

1- محمد منصور محمد أحمد .

2- دينا محمد عبد المنعم سلامه .

3- علا محمد السعيد بهجات حسن البدحى .

4- انسام خالد أحمد الوصيفى .

5- تغريد مصطفي أحمد أبو عمرو .

6- منير عبد المنعم عبد العزيز عبد المجيد على .

7- محمد جمال معبد محمد محمد إبراهيم .

8- إيمان أحمد صالح أحمد محمد .

9- سهيله سميح السيد عبد الغنى قنصوه .

10- إياد أحمد محمد أحمد عبد المولى .

11- سلمى محمد إبراهيم محمود أحمد الشافعى .

12- يوسف مجدى عبد المجيد عبد اللطيف .

13- مصطفى محمد على محمد .

14- الزهراء السعيد السعيد الهوارى .

15- عبد الرحمن أحمد صالح حسان .

16- انس اشرف عبد الرازق إبراهيم ويح .

17- سيف النصر غسان محمود محمد والى .

18- ريم محمد حسن على .

19- كريم مجدى عبد السميع إبراهيم سلامة .

20- أحمد اشرف رمضان عبد النعيم جاب الله .

21- رنا حسام عبد العزيز السيد الغاياتى .

22- ندى سعد عبد اللطيف عامر مكى .

23- ساندى عبد العظيم على سراج الدين .

24- مى إبراهيم أحمد محمد عبد العزيز خليفه .

25- يسر إبراهيم لطفى محمد إبراهيم القرش .

26- غاده محمد عبد الستار عيسى .

27- اسامه طارق على على فهمى سليم .

28- محمود عبده السعيد الإسلامبولى .

29- مريم محمد عطيه السيد مزروع .

30- مينا فدائى فتحى معوض .

31- رحمه عادل أبو هشيمه محمود .

32- على حسن إسماعيل حبيب منصور .

33- حسام شعبان على محمد .

34- محمد عبد البارى على الشريف .

35- هشام أمين إبراهيم مرسى .

36- عمر عشري عبد الله عشرى .

37- محمد إيهاب شوقى عماره .

38- أحمد عبد الفتاح خضر أحمد .

39- سندس عماد الدين كامل سويفى .

40- يارا على على أبو المعاطى .

41- نانسى السيد عبد الحميد على على فوده .

42- رانيا عماد رشدى بشرى .

43- مصطفى إسماعيل محمد إسماعيل .

44- أحمد عبد الرؤف محمد على يوسف .

45- كريم محمد البيك البدرى .

46- محمود عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الشافعى .

47- نيره هانى رزق السيد العشرى .

48- سيف خالد إبراهيم رخا .

49- أحمد محمد السيد خليل منصور .

50- أحمد خالد عبد الوهاب عبد الوهاب البرعى .

51- يوسف محمد محمد سعد قمره .

52- عبد الرحمن عطيه أحمد عطيه محمد .

53- إبراهيم طارق إبراهيم عليوه .

54- حسن عبد العاطى ضبعى عبد العاطى .

55- مروان سعيد السيد قنديل .

56- اسراء السيدأحمد السعيد أبو ريا حموده .

57- محمد ناجى محمد جابر الحلوجى .

58- امانى أحمد عبد الحميد سيد .

59- نهال محمد حسن العقاد .

60- أحمد مختار بسيونى على أحمد .

61- محمد اسامه على إبراهيم حواء .

62- نصر اشرف سيف النصر إبراهيم .

63- عمر شريف محمد وجيه حمودة .

64- السيد مجدى السيد زايد .

65- أحمد عبد النبى السيد غانم .

66- طارق حافظ رفاعى حافظ على محمد .

67- ديانا عاطف محمود السيد .

68- محمد على فتحى عيد محمد .

69- نهال عاطف على جادالله .

70- عمر صلاح عمر أحمد .

71- إيمان عثمان سيد أحمد على .

72- ملك مصطفى إبراهيم إبراهيم الدخميسى .

73- عمرو سامى عبد الكريم محمود .

74- نهى عبد الحليم رضا عبده موسى المى .

75- وحيد أمير سيد عباس القصبى .

76- محمد مجدى على محمد .

77- منار سيد محمد إبراهيم .

78- رولا محمد أحمد العربى .

79- طارق محمد رفعت أحمد عبد الله .

80- محمود عطا الله عبد التواب أحمد .

81- أحمد محمود إبراهيم أبو الدهب .

82- عبد الرحمن منصور عبد الجواد العشرى .

83- فادى عمرو محمد محمد سلامه .

84- محمد نادر محمد حسن عيسى .

85- إبراهيم كارم محمود حامد إبراهيم .

86- محمود عبد الناصر عبد السميع عبد الموجود .

87- حسام طه شحاته محمد .

88- أحمد السيد محمد الصايغ .

89- خالد محمد حسن عبد الله .

90- أبانوب مجدى بديع لبيب .

91- محمد حسن عبد الغنى الكلاف .

92- منه الله طارق صلاح الدين على محمد ندا .

93- مازن سيد محمد فريد سيد محمد . 94- عبد الرحمن على سويفى أبو زيد . 95- محمد حسن محمد حسن فارس . 96- محمد مدحت عبد المتعال محمد أحمد . 97- محمد أحمد يوسف عبد الحميد زكى . 98- السيد محمد السيد الجوهرى . 99- سهيله ايمن فتح الله محمد الحسينى . 100- محمد خالد عبد الحافظ عثمان حمزه . 101- مى حسن عبد العال حسن . 102- أحمد عبد الحميد سيد محمد فراج . 103- خلود هشام محمد عبد الحميد قويسى . 104- مصطفى أمين معوض دويدار . 105- محمد عادل عبد الرحيم عبد الله . 106- علياء سعودى حسن إبراهيم سرحان . 107- بشنونه ممدوح زهوى سرجيوس . 108- محمد عبد المنصف محمود أحمد محمد . 109- وليد عثمان أحمد عمار . 110- محمد خالد فتحى عبد الحليم الدسوقى . 111- لمياء مصطفى أحمد عبد الجواد . 112- محمود محمد زناته عبد الله . 113- شريف محمود أحمد إبراهيم مصطفى . 114- محمد خالد محمد عبد التواب . 115- روفيده منتصر إبراهيم شحاته . 116- عبد العزيز على عبد العزيز على الشعراوى . 117- منار حمدى جبريل أبو زيد . 118- وسام عزت عبد المحسن إبراهيم سلامه . 119- عبد الرحمن جمال أحمد حسنين . 120- إسراء اشرف رمضان عبد الخالق . 121- داليا عادل جوده محمد . 122- مصطفى طاهر عبد الفتاح الفرنوانى . 123- نهال إسماعيل عبد اللطيف محمد . 124- أحمد أبو زيد محمد طه . 125- أحمد صلاح محمد عبده العجمى . 126- أحمد يحى محمد عبد الرحمن . 127- إسراء خالد إبراهيم عبد العزيز محمد . 128- آلاء محمد على السيد العتيقى . 129- حنين السيد السيد عبد الحميد الحلوانى . 130- روان ناصر المرسى غانم . 131- عائشه أبو سحاق عطيه محمد عطيه . 132- عبد المنعم محمد عباس عباس حرويس . 133- محمد السيد خليفه على . 134- محمد ياسر الأمير فاروق محمد شعبان . 135- مرام أحمد فتحى الشواف . 136- مروان أحمد محمد محمد الرفاعى . 137- مروان ياسر عبد المنعم البنا . 138- مصطفى عبد الحميد مصطفى عبد الحميد هندى . 139- هاجر سالم السيد السيد النجار . 140- هاله محمد طاهر أحمد محمد القشيشى . 141- يوسف أحمد محمد زكى . 142- محمد عيد رجب عبد الباقى . 143- نورهان طه محمود ماهر . 144- اميره ناصر عبد العزيزعبد الغفار . 145- آيه سيد عبد الرحمن محمد . 146- علاء عادل عبد الرحيم سيد . 147- يوسف محمود السيد حامد كرات . 148- رامز عماد ثابت حنس . 149- على اشرف محمد الطاهر محمود . 150- ناجى نبيه عبد السلام على بدر . 151- أسماء مصطفى السيد يسرى . 152- مروان عبد الرحمن محمد حسوبه . 153- إسلام حسام محمود رياض على . 154- عمرو نبيه عبد الحميد أحمد بدوى . 155- اسراء الشحات عبد البر إبراهيم . 156- زينه عبد الحكم الشبراوى السيد حسين . 157- طه حلمى محمد فرج . 158- مريم ايمن عبد الشافي حافظ . 159- أدهم لطفى أحمد أحمد عبد الغنى الشويخ . 160- رضا محمد رضا عواد . 161- أحمد ماهر عطيه محمد نوح . 162- حسن حسام حسن حافظ حجازى . 163- ادهم زكريا سيد أحمد عوض الله . 164- عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز محمد نهار . 165- هبه سالمان عبد الستار سالمان . 166- إبراهيم حسن سعد محمود . 167- عبد الملك السيد عبد الملك عبد الوهاب . 168- عمر اسامه سعد محمد . 169- محمد رمضان محمد محمد . 170- يوسف شعبان أحمد سليمان رمضان . 171- حسين حسين عباس حسين الحويط . 172- يحيى زكريا محمد الشافعى محمد حسن . 173- مريم على عامر أحمد . 174- هاجر فتحى إبراهيم محمد . 175- مازن أحمد حامد على عبد الرحمن الزقم . 176- أحمد ماهر السيد عشماوى . 177- إبراهيم ياسر محمود إبراهيم زكى . 178- سعيد محمد فتحى عدوى . 179- على أحمد محمد أحمد عبد الحافظ . 180- ياسمين محمد جابر محمد عبد العليم . 181- نهى عمار سيد أحمد جابر . 182- مصطفى عصام أحمد حجازى . 183- عمر طه أحمد عبد الجواد حجازى . 184- محمود عبد الحميد محمود الحبشى . 185- زياد شريف محمد الزتحرى . 186- أحمد يوسف كامل محمد . 187- منه الله عادل فراج عرابى . 188- أحمد عادل حنفى كامل . 189- محمد خالد محمد يحيى الرحمانى . 190- أحمد بلال محمد العباسى . 191- شيماء إسماعيل محمد إسماعيل . 192- نيره مصطفى محمود راحيل . 193- عمر أحمد إبراهيم عبد المنعم . 194- محمد صلاح قوشتى عبد الحليم . 195- أحمد صلاح محمد أبو يونس . 196- هشام عبد المنعم فتحى عبد المنعم . 197- أحمد عبد التواب على عبد التواب الحلفاوى . 198- أحمد محمد عمر عبد النظير . 199- زياد اسامه أحمد حسين . 200- مصطفى أحمد علي صالح . 201- صلاح الأنصارى حسن النيدانى . 202- ميرنا يوسف عويس مرسى . 203- روان محمود محمد معوض . 204- ايه هاشم أحمد على أحمد . 205- سيف الدين محمود سامى على مهدى . 206- مصطفى جمال عبد العظيم على . 207- محمد نبيل محمد مصطفى . 208- اسماء محمد عبد الحميد السيد الشاذلى . 209- عمر سيد شاكر سيدأحمد .

210- أحمد عبد النبى مهران عثمان . 211- ندى محمد على على شكر . 212- محمد حمزه فؤاد حماد . 213- محمد أحمد سيف النصر محمد عامر . 214- يوسف بهجت جوده السيد . 215- محمد جمال محمد خضر إبراهيم . 216- مهران على عطيه سعود . 217- محمد إبراهيم أحمد أحمد البنا . 218- الشيماء عادل عبد العظيم أبو اليزيد . 219- محمد فهيم عبد المقصود محمود بدر . 220- محمد كمال محمد سليمان محمود أبو حسين . 221- أحمد خالد محمد سامى عبد المعطى . 222- محمد خالد أبو سمره عبد الجيد . 223- هانيا على عبد البديع محمد خليل .

224- اميره محمد محمد إبراهيم السيد ثابت . 225- هشام عبد الناصر إبراهيم عبد الناصر . 226- حمدى مصطفى حمدى مصطفى . 227- هادى جمال عبد الهادى عبد المقصود مقرش . 228- عبد الرحمن عبد الغنى عبد الرحمن تركى .

229- أحمد سمير فهمى الشباسى . 230- أحمد محمود إمام إمام . 231- أحمد شاذلى محمود حمدان . 232- إسلام نبيل عبد الباسط إبراهيم . 233- أحمد محمد أحمد حسن . 234- باسل عبد العال صدقى السيد . 235- محمد زكريا إبراهيم الدسوقى مصيلحى . 236- كريمان عماد صبرى عطوه . 237- كمال رضا كمال خضر . 238- نصر عبد الموجود نصرالدين عبد الجواد . 239- ميرنا محمد محمد عبد الكريم . 240- عبد الرحمن محمد شوقى محمد . 241- عمرو محمد هلال فتح الله أبو عيش . 242- محمد عبد العزيز محمد العكازى . 243- محمد على خميس سلطان فرج . 244- محمد عزت أحمد حسن . 245- شيرين اشرف محمد فاروق رياض . 246- عمرو وائل طلعت أحمد عبد الرحيم . 247- محمود عبد الظاهر محمد هيكل . 248- كريم أحمد محمد غيطانى البصيلى . 249- دعاء راضى خليفه عبد المولى . 250- أحمد محمد فرج العربى . 251- أحمد محمد حسن على زينه . 252- جورجيوس مجدى نزيه عزمى هندى . 253- مصطفى عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الجليل . 254- هبه الله شكرى محمد محمد سعد . 255- صلاح بخيت عبد الحارس محمد . 256- مسعد عبد الله السيد مصطفى مسعد . 257- على أحمد على حسين الأبيض . 258- كريم علاء إبراهيم سنان . 259- فادى ممدوح عبد الخالق سعد مقلد . 260- محمد شريف عبد الوهاب أحمد . 261- حازم اشرف ماهر أبو زيد . 262- عبد العليم طارق عبد العليم السيد أبو العطا . 263- أحمد محمد أحمد رأفت تركى . 264- هشام محمد ربيع محمد . 265- اندى محمد محمد إبراهيم أبو شاهين . 266- كريم آسر محمد بدر مرزوق . 267- أحمد يحيى انس أحمد . 268- سيف الدين حسن أحمد بسيونى . 269- محمد سلامه فوزى إبراهيم . 270- عبد الرحمن محمد شفيق السيد . 271- محمد البدرى جادالرب محمد . 272- بدوى أحمد بدوى عبد اللطيف . 273- أحمد عبد الحميد عيسى أبو شلوع . 274- أحمد ايمن عبد الهادى محمد برعى هيكل . 275- ريم خالد عبد المنعم محمد حامد . 276- عبد العزيز ناجح أحمد عبد العزيز . 277- محمد شهاب الدين عبد الجواد نصير . 278- مصطفى طلعت محمد أحمد . 279- الزهراء فتح الله محمد الغيطانى . 280- عبد الرحمن عصام عبد المعز محمد عمر . 281- محمد اشرف عبد البر أحمد . 282- كريم لطفى سعد إبراهيم جاب الله . 283- محمد حسين برعى محمد رجب . 284- عاصم عبد الفتاح امين الجزار . 285- محمود فرغلى عبد المجيد فرغلى . 286- أحمد اسامه محمد حسن حموده . 287- انس إبراهيم عبد المنعم محمد . 288- إيمان محمد رمضان ناصف . 289- محمد أحمد محمد غنيم . 290- محمد الديب عدلى سعدالدين . 291- محمد محروس حسن محروس شعبان . 292- مروان السيد إبراهيم عدوى . 293- جينا عشم عبد الله خليل . 294- مرام الهم محمود أحمد . 295- اكرم تامر حسنى السيد محمد . 296- أحمد محمد حجازى حسن مرسى . 297- أدهم محمد سعدالدين رحيم أبو عماره . 298- نبيله خالد حسن محمد . 299- محمود محمد النادى محمد محمد . 300- تقى الدين سعيد محمد أبو الخير . 301- علا عماد حمدى أحمد سالم . 302- عبد السميع محمد عبد السميع محمد إسماعيل .

303- عبير وائل عمرو يحيى .

( المادة الثالثة )

تُحدد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار بين أقرانهما المعينين من ذات دفعة التخرج في وظيفة "مندوب مساعد" .

( المادة الرابعة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الآخر سنة 1448ﻫ ( الموافق 30 سبتمبر سنة 2026م )