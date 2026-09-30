طيار طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة.. نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن رحلة «فلاي دبي»

وصف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الحادث الذي وقع على متن رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، بأنه «خطير جدًا»، مشيرًا إلى أن أحد الطيارين أقدم على طعن الطيار الآخر داخل قمرة القيادة، ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد شهدت الرحلة FZ1073 اضطرابًا خطيرًا بعدما اندلع اشتباك بين أفراد طاقم القيادة، قبل أن يتمكن أفراد من الطاقم والركاب من السيطرة على الموقف، وتحويل مسار الطائرة للهبوط اضطراريًا في مدينة تبوك السعودية.



ووكشفت القناة 14 الإسرائيلية عن جنسية مساعد طيار الذي حاول إسقاط طائرة فلاي دبي والتي كانت تحمل 150 راكبا إسرائيليا حيث قالت إنه عُماني الجنسية.

وتداولت مصادر إسرائيلية رواية جديدة بشأن رحلة فلاي دبي FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب، تفيد بأن الحادث قد يكون مرتبطًا بخلاف داخل قمرة القيادة بين الطيارين، ومحاولة أحدهما تغيير مسار الطائرة، قبل أن يتدخل الطيار الآخر ويتم تحويل الرحلة إلى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك.

وكانت الطائرة تقل نحو 180 راكبًا، بينهم نحو 150 إسرائيليًا.

