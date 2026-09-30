مجلس جامعة دمنهور يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر.. ويوافق على منح 56 درجة ماجستير و10 دكتوراه

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة وأمين الجامعة، لاستعراض عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، المتعلقة بسير العملية التعليمية، وخطة الجامعة البحثية، وملفات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لاتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري، لدعم مسيرة التطوير وتحقيق التميز المؤسسي، ومستهدفات رؤية مصر 2030.

استهل مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، جلسته بتقديم خالص التهنئة القلبية وأصدق عبارات الفخر والاعتزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد المجلس أن نصر أكتوبر المجيد سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، ورمزا خالدا للتضحية والفداء والعزة والكرامة، ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة في العمل والبناء والتضحية من أجل رفعة مصرنا الحبيبة والحفاظ على مقدراتها، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا وجيشا.

وقدم الدكتور إلهامي ترابيس، خالص التهنئة القلبية لأسرة جامعة دمنهور بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد، متمنيا أن يكون عاما أكاديميا حافلا بالعطاء والإنجازات، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط وانتظام سير العملية التعليمية داخل كافة كليات الجامعة، مع التشديد على انتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والالتزام بالتواجد، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

كما شدد مجلس الجامعة على أهمية تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية خلال العام الجامعي الجديد بمختلف محاورها الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، ودورها المحوري في اكتشاف المواهب وصقل القدرات، وترسيخ قيم العمل الجماعي وروح الانتماء وتعزيز ثقافة الإبداع والمشاركة الإيجابية.

كما أكد الدكتور إلهامي ترابيس على أهمية تعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع وقطاعات الصناعة، وتشجيع الطلاب على الانخراط في المبادرات القومية والبرامج التدريبية التي تسهم في تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم وتأهيلهم بشكل تنافسي لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

واستعرض المجلس ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع رياضي متكامل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (BOT)، بالتعاون مع كليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعي - "تحت الإنشاء" - بجامعة دمنهور، فضلا عن إنشاء مجموعة من المراكز التجارية بأرض ستاد الجامعة بمجمع الأبعادية، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة الأنشطة الطلابية والرياضية، وتوفير بنية تحتية متكاملة تخدم طلاب الجامعة والمجتمع المحيط.

كما شهد المجلس استعراض مقدم من الدكتورة منال مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، لمخرجات مشاركة جامعة دمنهور في معرض التعليم العالي بجلاسكو - بالمملكة المتحدة، أحد أهم المحافل الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد مجلس الجامعة أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة نحو تدويل التعليم وتعزيز حضورها الأكاديمي دوليا، حيث أسفرت المشاركة عن بحث آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي مع عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة، وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث النظم التعليمية العالمية، بما يدعم خطط الجامعة لتطوير منظومتها التعليمية والارتقاء بتصنيفها الدولي.

خلال جلسته، قدم مجلس جامعة دمنهور خالص التهنئة وأصدق عبارات الفخر والاعتزاز لأسرة الجامعة، بمناسبة تحقيق الجامعة إنجازا دوليا جديدا بإدراجها ضمن تصنيف شنغهاي العالمي المرموق للتخصصات الأكاديمية، وكذا تصنيف UI GreenMetric العالمي للجامعات الخضراء المستدامة.

وأكد المجلس برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، أن هذا الإنجاز يعد تتويجا لمسيرة من العمل المؤسسي والجهد المتواصل، ويعكس الطفرة النوعية التي تشهدها الجامعة في الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي والتحول نحو جامعة مستدامة، مشيدا بجهود كافة منتسبي الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة تدريس وباحثين وإداريين وطلاب، الذين كانوا الركيزة الأساسية لتحقيق هذا التميز وترسيخ مكانة جامعة دمنهور على خارطة التصنيفات الدولية المرموقة.

كما وجه مجلس جامعة دمنهور خالص التهنئة للدكتور مصطفى حمزة عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، وأسرة الكلية، بمناسبة حصول الكلية على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في إنجاز أكاديمي مستحق.

وأكد المجلس أن هذا الاعتماد يمثل تتويجا لجهود مضنية وعمل مؤسسي متكامل والتزام كامل بمعايير الجودة والتميز، ويعكس ما وصلت إليه الكلية من نضج أكاديمي وتطور في منظومتها التعليمية والبحثية، مشيدا بالدور الرائد للكلية في إعداد معلمات متميزات قادرات على مواكبة متطلبات العصر، ومؤكدا استمرار دعم الجامعة الكامل لكافة كلياتها نحو استكمال مسيرة الاعتماد والتميز المؤسسي.

وخص المجلس بالتهنئة أبناءه الطلاب المشاركين في أسبوع شباب الجامعات الـ 14، بمناسبة ما حققوه من إنجازات متميزة وأداء مشرف وروح تنافسية عالية، معربا عن بالغ اعتزازه بما قدموه من جهد ومثابرة وإصرار على تحقيق التميز، مؤكدا أن كل مركز متقدم تحققه الجامعة هو انعكاس حقيقي لقدرات أبنائها.

وأشاد المجلس بجهود الطلاب والمشرفين، مؤكدا أن الجامعة ستظل داعمة لمواهب أبنائها وطموحاتهم، مشيرا إلى أن قطاع شئون التعليم والطلاب يولي الأنشطة الطلابية اهتماما كبيرا باعتبارها عنصرا أساسيا في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته واكتشاف مواهبه، وأن المشاركة في المحافل الجامعية لا تستهدف الفوز بالمراكز فقط، وإنما بناء شخصية قادرة على الإبداع والمنافسة والعمل الجماعي وتمثيل الجامعة بالصورة التي تليق بها.

خـــــلال جلسته ناقش المجلس عددا من الموضوعات ووافق على عدد من القرارات منها:

ـ بروتوكول تعاون مقدم من شركة لمار مصر "الإسكندرية الزراعية"، في المجالات البحثية والتدريبية، التدريب والتوظيف، والبحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية بالتخصصات الزراعية والصناعية.

ـ ترقية "8" من أعضاء هيئة التدريس بكليات: (الآداب،الزراعة، العلوم، التمريض، الحاسبات والمعلومات).

ـ منح الدرجات العلمية الآتية:

- شهادة الدبلوم لـ 359 طالب، ودرجة الماجستير لـ 56 طالبا، بالإضافة 10 درجات دكتوراه.

ويؤكد مجلس جامعة دمنهور _ من خلال قراراته ورؤيته الاستراتيجية – التزامه الكامل بأداء رسالته الأكاديمية والمجتمعية، مواصلا العمل الدؤوب لتطوير منظومة التعليم العالي، ودعم جهود التنمية المستدامة وبناء وعي الشباب، بما يواكب طموحات الدولة المصرية في ظل "الجمهورية الجديدة" وتحقيقاً لأهداف "رؤية مصر 2030".