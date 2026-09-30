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التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2027
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2027

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2026/2027، وفقا لما حدده  المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي .

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً ، فإنه طبقا لمواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، سيتم توزيع الأسئلة والدرجات كالتالي : 12 سؤال اختيار من متعدد بـ 12 درجة بنسبة 30%، و 15 سؤال مقال بـ 28 درجة بنسبة 70%.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية 

  •  أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
     
  •  أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
     
  • أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
     
  • أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
     
  •  أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
     
  •  أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
     
  • أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي – تاريخ الامتحان).
     
  • جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها: حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.
     
  • يُراعى في تصحيح التعبير (وضوح الفكر وتنظيمها، وعددها، صحة الأسلوب وجماله - الإملاء، والخط، والنحو).
     
  •  يُراعى في تصحيح الخط بنوعيه (شكل الحروف، اتصالها، حجم الحروف وتناسبها، انتظامها على السطر، مراعاة المسافات المناسبة بين الكلمات والحروف، وضوح الكتابة، والالتزام بقواعد النسخ والرقعة).
     
  •  بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع لمنهج اللغة العربية المقرر من مكتب مستشار المادة بوزارة التربية والتعليم.

 استمارة الشهادة الإعدادية 2027

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا لمديريات التربية والتعليم، استعداداً لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2027.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها الرسمي المرسل لمديريات التربية والتعليم ، إنه في ضوء إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 اعتبارا من 1 أكتوبر 2026، وحرصا على ضمان دقة واكتمال بيانات الطلاب المتقدمين لـ  امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 وسلامة إجراءات التسجيل يرجى التنبيه المشدد على جميع الإدارات التعليمية والمدارس والطلاب بضرورة الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الآتية:

- بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، يقوم الطالب بتفعيل واستلام البريد الإلكتروني الموحد الخاص به وكلمة المرور من خلال تطبيق الحساب المدرسي الموحد عبر الرابط.

- يقوم الطالب بالدخول على الموقع المخصص لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر الرابط، ويتم استكمال إجراءات الدخول والتسجيل وفقا للتعليمات المعلنة على النظام، مع مراعاة ما يلي:

  •  مراجعة جميع البيانات الظاهرة باستمارة التقدم مراجعة دقيقة قبل التسجيل.
  •  استكمال جميع البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها ومطابقتها للمستندات الرسمية.
  •  رفع الصورة الشخصية والمستندات المطلوبة وفقا للمواصفات والضوابط المحددة على النظام.
  •  في حالة وجود أي خطأ أو اختلاف في البيانات يتعين على الطالب الرجوع إلى المدرسة المختصة، وعدم استكمال أو اعتماد الاستمارة إلا بعد تصحيح البيانات إلكترونيا بمعرفة المدرسة من خلال استمارة بيانات التلميذ المخصصة لذلك.
  •  بعد التأكد من صحة واكتمال جميع البيانات يتم اعتماد الاستمارة بمعرفة الطالب وولي الأمر، ثم طباعتها وتسليمها إلى المدرسة وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.
  •  يقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية من خلال منافذ التحصيل المعتمدة والمتعاقدة مع الوزارة، ومنها: البريد المصري - فوري - إي فاينانس، وذلك وفقا للقواعد والتعليمات المالية المنظمة.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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