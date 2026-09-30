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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يشارك فى مهرجان الجونة.. الصور الأولى من فيلم «مفيش راجل بيعيط»

فيلم مفيش راجل بيعيط
فيلم مفيش راجل بيعيط
أحمد إبراهيم

كشفت الشركة المنتجة للفيلم الوثائقي “مفيش راجل بيعيط” للمخرج محمد مصطفى عن الصور الأولى من العمل الذى يشارك ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي

قصة فيلم “مفيش راجل بيعيط”

تدور أحداث فيلم "مفيش راجل بيعيط"، حينما تدخل الكاميرا عالم جاردات الملاهي الليلية في القاهرة ولاعبي كمال الأجسام. 

رجال بأجساد ضخمة يستعرضون القوة، لكن وراء العضلات هشاشة يخفونها، ومع اقتراب الكاميرا من عربي وأصحابه، تظهر الشروخ في صورة الرجل القوي. 

وفي الطريق، يواجه المخرج نفسه: شكوكه كصانع أفلام، ومخاوفه كرجل. فيلم صُنع على مدار عشر سنوات.

صناع فيلم “مفيش راجل بيعيط” 

فيلم “مفيش راجل بيعيط” سيناريو وإخراج محمد مصطفى في أولى تجاربه الطويلة، ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير محمود لطفي، والمونتير أحمد مجدي مرسي، ومصمم الصوت مايكل فوزي، ويشهد الفيلم الوثائقي ظهور كلٍ من عبد الله العربي وأحمد حمدي وهيثم الإسناوي وفارس سيد.

فيلم “مفيش راجل بيعيط”
فيلم "مفيش راجل بيعيط"
فيلم "مفيش راجل بيعيط"
فيلم "مفيش راجل بيعيط"
فيلم مفيش راجل بيعيط المخرج محمد مصطفى مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

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