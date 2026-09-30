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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد ومكان جنازة وعزاء زوجة المنتج صادق الصباح

صادق الصباح
صادق الصباح
أحمد إبراهيم

كشفت أسرة المنتج صادق الصباح عن موعد ومكان جنازة وعزاء زوجته رنا والتى توفيت منذ قليل. 

تقام صلاة الجنازة على جثمان السيدة رنا محمد سعيد الزين زوجة المنتج صادق الصباح غدا الخميس الموافق  1/10/2026، عقب صلاة الظهر في مسجد الخاشقجي، حيث ستوارى الثرى في مدفن العائلة في جبانة الشهداء - بيروت

وتستقبل أسرة صادق الصباح التعازي قبل وبعد الدفن في قاعة محيي الدين برغوت في مسجد الخاشقجي، ويومي الثاني والثالث، الواقعين في 2/10/2026 و3/10/2026، من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً، في قاعة البيال.

صادق الصباح يعلن وفاة زوجته 

ونشر المنتج صادق الصباح تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، يعلن فيه رحيل زوجته وأم ابنه أنور. 

وكتب صادق الصباح: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإني على فراقك يا رنا لمحزون وكنتِ خير إبنةِِ لأهلك، وخير زوجةٍ لي، وخير أمٍ لأولادك وخير جدةٍ لأحفادك، وخير أختٍ لأخواتك وخير حماة لأصهرتك وكنتك وخير صديقةٍ لأصدقائك وكنتِ فنانةً مرهفة الإحساس، أبدعتِ في فنّك، وكان ذوقك الجميل حاضراً في كل ما صنعت يداك وكنتِ معي في السراء والضراء، وردتي وفراشتي وحياتي، والشمعة التي أضاءت حياتنا أنا وأولادنا وأحفادنا.. رحلتِ يا أم أنور، لكن وصاياك وقيمك وطريقتك في الحياة ستبقى نهجاً نسير عليه بإذن الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كان الصباح كشف في وقت سابق عن ملامح العمل الجديد الذي يجمعه بمحمد رمضان والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027، موضحًا أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، وأنه لا يزال في مرحلة التحضير والإعداد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله النهائية وأبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال صادق الصباح كان مسلسل "إفراج"، الذي حقق حضورًا لافتًا ونجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان 2026، وشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما، ليحظى بإشادات واسعة. 

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