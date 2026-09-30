ادعوا لها بالرحمة.. وفاة زوجة المنتج صادق الصباح

نشر المنتج صادق الصباح تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، يعلن فيه رحيل زوجته وأم ابنه أنور.

وكتب صادق الصباح: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإني على فراقك يا رنا لمحزون وكنتِ خير إبنةِِ لأهلك، وخير زوجةٍ لي، وخير أمٍ لأولادك وخير جدةٍ لأحفادك، وخير أختٍ لأخواتك وخير حماة لأصهرتك وكنتك وخير صديقةٍ لأصدقائك وكنتِ فنانةً مرهفة الإحساس، أبدعتِ في فنّك، وكان ذوقك الجميل حاضراً في كل ما صنعت يداك وكنتِ معي في السراء والضراء، وردتي وفراشتي وحياتي، والشمعة التي أضاءت حياتنا أنا وأولادنا وأحفادنا.. رحلتِ يا أم أنور، لكن وصاياك وقيمك وطريقتك في الحياة ستبقى نهجاً نسير عليه بإذن الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

صادق الصباح

وكان الصباح كشف عن ملامح العمل الجديد الذي يجمعه بمحمد رمضان والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027، موضحًا أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، وأنه لا يزال في مرحلة التحضير والإعداد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله النهائية وأبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال صادق الصباح كان مسلسل "إفراج"، الذي حقق حضورًا لافتًا ونجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان 2026، وشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما، ليحظى بإشادات واسعة.