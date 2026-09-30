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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 60 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مطحن بالفتح قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء

ضبط 60 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مطحن بالفتح
ضبط 60 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مطحن بالفتح
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو الاتجار بها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على حقوق المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، نفذت حملة تموينية مكبرة بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين وإدارة تموين الفتح، أسفرت عن ضبط 60 جوال دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، داخل أحد المطاحن بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح، وذلك بعد تجميعها بالمخالفة للقواعد المنظمة، وقبل التصرف فيها أو طرحها للبيع بالسوق السوداء.

وأضاف أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية والرقابية، وتكثيف الحملات التفتيشية على المطاحن والمخابز البلدية ومنافذ تداول السلع المدعمة، للتأكد من انتظام منظومة الخبز المدعم ومنع أي محاولات للتلاعب أو تهريب السلع المدعمة.

وأكد اللواء محمد علوان عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين بالسلع المدعمة أو المتاجرين بها، مع استمرار الحملات لضبط الأسواق وحماية المال العام وحقوق المواطنين، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة والأسعار.

أسيوط الحملات التموينية المنشآت التموينية الأسواق حملة تموينية ضبط 60 جوال دقيق بلدي

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