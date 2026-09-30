السفير الألماني بالقاهرة يكشف خطة التوسع في المدارس الفنية والتدريب المهني بمصر

أكد يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، أن تعلم اللغة الألمانية للشباب الراغبين في الدراسة أو العمل في ألمانيا من الأمور الأساسية.

وأضاف خلال حواره على قناة «إكسترا نيوز»، أن البعض في ألمانيا يتحدثون باللغة الإنجليزية، لكن الأساس في ألمانيا هو اللغة الألمانية، موضحًا أن الشركات التي تستخدم اللغة الإنجليزية تكون في الغالب شركات صغيرة.

وأوضح أن معرفة اللغة الألمانية من الأمور الضرورية، وأن سوق العمل في ألمانيا يحتاج إلى اللغة الألمانية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ترغب في تحقيق ترابط في مجال اللغة، وأن هناك مزيدًا من التعاون في هذا المجال.

وأشار إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح بشأن ربط الدراسة بسوق العمل، وأن هناك ترابطًا كبيرًا بين مصر وألمانيا في مجال التعليم، موضحًا أن البداية كانت من خلال «مبارك كول».

المدارس الفنية

ولفت إلى أن البلدين يبحثان عن سبل جديدة للتعاون، وأن هناك بحثًا لإنشاء المزيد من المدارس الفنية بالتعاون مع مصر، مع التركيز على التدريب المهني.