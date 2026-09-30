لامين يامال: لست منشغلا بالكرة الذهبية وألعب من أجل نفسي

خرج لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، بتصريحات لافتة عقب تألقه أمام كرواتيا، مؤكدًا أن معرفته الجيدة بحارس مرمى برشلونة دومينيك ليفاكوفيتش ساعدته في تسجيل أحد أهدافه خلال المباراة.

وقاد يامال المنتخب الإسباني لفوز كبير على كرواتيا بنتيجة 4-1، بعدما سجل هدفين خلال المواجهة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، ليواصل اللاعب الشاب تألقه بقميص «لا روخا».

وتحدث يامال، في تصريحات نقلتها صحيفتا «ماركا» و«موندو ديبورتيفو»، عن الهدف الذي هز به شباك ليفاكوفيتش، موضحًا أن معرفته بتحركات الحارس من التدريبات لعبت دورًا في اختيار طريقة إنهاء الهجمة.

وقال يامال: «أعرف ليفاكوفيتش جيدًا من التدريبات، فكرت فيما يفعله عادةً، وبالفعل دخلت الكرة المرمى».

ورغم الثنائية، لم يتعامل يامال مع المباراة باعتبارها خطوة حاسمة نحو الفوز بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن دوافعه تتجاوز المنافسة على الجوائز الفردية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان مستواه أمام كرواتيا يمثل دليلًا جديدًا على أحقيته بالمنافسة على الجائزة، قال يامال مبتسمًا: «دليل آخر، مجرد إنجاز آخر يضاف إلى الرصيد».

وأضاف: «لا ألعب فقط من أجل الفوز بالكرة الذهبية، بل ألعب من أجل نفسي ومن أجل الجماهير، ولأواصل تحقيق الانتصارات».

وعندما سُئل عن مدى اقترابه من حصد الجائزة، اكتفى نجم برشلونة بالقول: «لا أعلم، فأنا لا أشارك في التصويت».

وتطرق يامال كذلك إلى الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية، مشددًا على أنه لا يسمح لها بالتأثير عليه، وقال: «قبل شهر، كنتم تقولون إن مستواي متراجع، وأعلم أنكم قد تقولون الشيء نفسه مجددًا في أي لحظة، أنا هادئ»

وأبدى اللاعب الشاب سعادته بالأجواء داخل المنتخب الإسباني، مؤكدًا أن المجموعة تسعى لمواصلة حصد الانتصارات وتحقيق أهدافها، في ظل الطموحات الكبيرة التي يحملها الفريق خلال المرحلة المقبلة.