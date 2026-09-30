رافينيا يغادر معسكر البرازيل وبرشلونة يترقب الفحوصات الجديدة

تأكد غياب البرازيلي رافينيا عن المباراة الودية المقبلة لمنتخب بلاده أمام الهند، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها معاناته من وذمة عضلية بسيطة في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استبعاد جناح برشلونة من قائمة المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، في خطوة احترازية لمنحه الوقت الكافي للتعافي وتجنب تفاقم الإصابة.

وكان رافينيا قد غادر مواجهة البرازيل وأستراليا بين شوطي المباراة، بعدما شعر بآلام في الفخذ، رغم أنه تمكن من ترك بصمته خلال الشوط الأول بتسجيل هدف من ركلة جزاء، في اللقاء الذي انتهى بفوز البرازيل 4-2.

وبعد نهاية المباراة، خضع لاعب برشلونة لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة، قبل أن يكشف الاتحاد البرازيلي عن وجود تورم عضلي بسيط في المنطقة الخلفية من الفخذ الأيمن.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي عدم استدعاء أي لاعب جديد لتعويض رافينيا، والاكتفاء بإبعاده عن مواجهة الهند حتى يحصل على فرصة كاملة للتعافي.

وفي برشلونة، تترقب إدارة النادي والجهاز الطبي عودة اللاعب إلى إسبانيا، حيث سيخضع لفحوصات جديدة تحت إشراف أطباء الفريق، لتقييم حالته بشكل أكثر دقة وتحديد البرنامج المناسب للعلاج والتأهيل.

وتأتي حالة الحذر داخل النادي الكتالوني في ظل اعتماد هانسي فليك بشكل كبير على رافينيا، خاصة مع البداية القوية التي قدمها اللاعب مع الفريق هذا الموسم، وهو ما يجعل الجهاز الفني حريصًا على عدم التعجل في عودته.

ولم يحدد الاتحاد البرازيلي أو برشلونة حتى الآن مدة غياب رافينيا، في انتظار نتائج الفحوصات المقبلة ومدى استجابته للعلاج، بينما يأمل النادي أن تتوقف فترة غيابه عند حدود المباراة الدولية المقبلة وألا تمتد إلى مواجهاته الرسمية القادمة.