أول تعليق من فلاي دبي على حادث الطائرة المتجهة إلى تل أبيب

ذكرت شركة فلاي دبي أن الرحلة رقم FZ1073 - التابعة لشركة فلاي دبي - المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن جوريون الدولي، الأربعاء 30 سبتمبر، تعرضت لحادث عرضي أثناء الرحلة.

وبحسب البيان الصادر عن شركة فلاي دبي، فقد أوضح المتحدث باسم الشركة أن الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن جميع الركاب بخير.

وقال المتحدث: تبقى سلامة ركابنا وطواقمنا على رأس أولوياتنا.



وأتم تصريحاته قائلا : أن فرق فلاي دبي تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية"، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المستجدات حال توفرها.