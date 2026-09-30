إمام عاشور: غيرت 3 جزم أمام جنوب السودان.. رجلي وصوابعي اتحرقوا من درجة الحرارة

كشف إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن الصعوبات التي واجهت لاعبي الفراعنة خلال مواجهة جنوب السودان، التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على مضيفه جنوب السودان بنتيجة 5-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوبا الوطني، ليحصد الفراعنة أول انتصار لهم في التصفيات ويرفعوا رصيدهم إلى 4 نقاط.

وقال إمام عاشور، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إن الظروف التي أقيمت فيها المواجهة كانت صعبة على جميع اللاعبين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وأرضية الملعب.

وأضاف: "أنا غيرت 3 جزم في المباراة، رجلي اتحرقت من تحت وصوابعي كلها اتحرقوا بسبب درجة الحرارة، مش أنا لوحدي، أنا وكل اللاعيبة، الجو والملعب كانوا صعبين جدًا".

وتابع لاعب منتخب مصر: "اللاعيبة عملت مجهود جامد طول الـ90 دقيقة، والحمد لله قدرنا نطلع بأداء كويس"، مؤكدًا أن لاعبي الفراعنة بذلوا مجهودًا كبيرًا رغم صعوبة الأجواء.

وشارك إمام عاشور في المباراة كاملة، وصنع الهدف الرابع لمنتخب مصر، الذي سجله عمر مرموش، ضمن خماسية الفراعنة في شباك جنوب السودان.

خماسية مصر أمام جنوب السودان

وافتتح مصطفى محمد "زيكو" التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 36، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني.

وسجل إبراهيم عادل الهدف الثالث، ثم عاد عمر مرموش ليضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع للفراعنة، قبل أن يختتم حمزة عبد الكريم الخماسية في الوقت بدل الضائع.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، بعدما تعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأولى، ليتصدر المجموعة الثانية في التصفيات.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

1. مصر – 4 نقاط



2. مالاوي – 3 نقاط



3. أنجولا – نقطة واحدة



4. جنوب السودان – دون نقاط

وتنتظر مصر باقي مباريات المجموعة لتحديد شكل المنافسة، على أن يستكمل المنتخب مشواره في التصفيات بمواجهة مالاوي في الجولة المقبلة.