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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
رنا عصمت

حرصت ياسمين حافظ  زوجة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام بصور جديدة لها من عيد ميلادها.

إطلالة زوجة إمام عاشور 


تألقت زوجة إمام عاشور في الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة واتسم باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة إمام عاشور على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.
 

أكملت زوجة إمام عاشور إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.


 

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