نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأخضر المصنوع من القماش البليسيه الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

وانتعلت نسرين طافش حذاء ذا كعبٍ عالٍ باللون الذهبي، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهب.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها المرفوع وهي من صيحات موضة 2026، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.