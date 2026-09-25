قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنن يوم الجمعة المستحبة لكل مسلم.. إلزمها ولا تغفل عنها
أسعار الذهب الان في مصر
أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. تباين في أسعار البيضاء والبلدي بالأسواق
25 % زيادة في سعر الدقيق.. هل ترتفع أسعار الخبز السياحي والفينو؟
متى تسترد أموالك؟.. القانون يحدد ضوابط التعاقد وحق الانسحاب من التايم شير
موعد مباراة الأهلي وفيزبريم في كأس العالم للأندية لكرة اليد والقناة الناقلة
رحلات بسرعة 200 ميل في الساعة.. ماسك يخطط لحفر نفق ضخم تحت تكساس
الأوقاف: «نظافة البيئة وحرمة تصوير الأفراد بدون إذن» موضوع خطبة الجمعة اليوم
سر شقة الطوابق.. سودانيان يواقعان فتاة قاصر وإحالتهما للجنايات | خاص
الحرس الثوري: الحرب انتهت ومستعدون لدخول مراحل جديدة من المعركة
هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي
ضربات روسية عنيفة ضد أهداف أوكرانية.. وبيان عاجل لوزارة الدفاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سر شقة الطوابق.. سودانيان يواقعان فتاة قاصر وإحالتهما للجنايات | خاص

المتهمين
المتهمين
محمد شراط

حصل موقع «صدى البلد» على أمر إحالة شابين سودانيين إلى محكمة جنايات الجيزة، على خلفية اتهامهما بالتعدي على فتاة قاصر بغير رضاها، في الواقعة التي شهدتها دائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة.

أمر إحالة المتهمين 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول «ع. ص. س»، يبلغ من العمر 20 عاما، ويعمل بائع ملابس، بينما يبلغ المتهم الثاني «م. ح. ع» 22 عاما، ويعمل عاملا، وكلاهما سوداني الجنسية ومقيم بمحافظة الجيزة.

وأوضح أمر الإحالة أن المجني عليها «و. ع. ب. م»، فتاة سودانية لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، وأن المتهم الأول اتُهم بالتعدي عليها بغير رضاها، مستغلا حداثة سنها وقلة خبرتها بالحياة، وفقا لما ورد بأمر الإحالة.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الثاني الاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة، وذلك عقب انتهاء الأخير منها، مستغلًا الحالة التي كانت عليها المجني عليها، بحسب ما جاء بأمر الإحالة.

وبناء على ذلك، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، لمحاكمتهما عما نُسب إليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

شقة الطوابق شابان سودانيان الجنايات محكمة الجيزة لغز شقة الطوابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

صرف المعاشات

«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

هنادي مهنا

عندي رومو مش فومو.. هنادي مهنا تكشف حقيقة إصابتها بمرض نفسي

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

عقب خطاب نتنياهو .. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحاول تسليم ممثل إيران جهاز «ستارلينك»

المدرس

إنت جاي المدرسة ليه؟.. مدرس شبين القناطر: تعرضت للإهانة وأطالب بحقي بالقانون

الطقس اليوم

الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات

ترشيحاتنا

الخضار

خريطة أسعار الخضار اليوم.. ارتفاعات جديدة في البامية والكوسة والليمون

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. البترول تحسم الجدل بشأن التحركات الجديدة

قانون الأحوال الشخصية

الطلاق والخلع وحبس الزوج.. قانون الأحوال الشخصية يشغل بال الجميع

بالصور

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟

تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر

إطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور.. أناقة لافتة بالأسود والجينز

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد