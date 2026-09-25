سر شقة الطوابق.. سودانيان يواقعان فتاة قاصر وإحالتهما للجنايات | خاص

حصل موقع «صدى البلد» على أمر إحالة شابين سودانيين إلى محكمة جنايات الجيزة، على خلفية اتهامهما بالتعدي على فتاة قاصر بغير رضاها، في الواقعة التي شهدتها دائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة.

أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول «ع. ص. س»، يبلغ من العمر 20 عاما، ويعمل بائع ملابس، بينما يبلغ المتهم الثاني «م. ح. ع» 22 عاما، ويعمل عاملا، وكلاهما سوداني الجنسية ومقيم بمحافظة الجيزة.

وأوضح أمر الإحالة أن المجني عليها «و. ع. ب. م»، فتاة سودانية لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، وأن المتهم الأول اتُهم بالتعدي عليها بغير رضاها، مستغلا حداثة سنها وقلة خبرتها بالحياة، وفقا لما ورد بأمر الإحالة.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الثاني الاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة، وذلك عقب انتهاء الأخير منها، مستغلًا الحالة التي كانت عليها المجني عليها، بحسب ما جاء بأمر الإحالة.

وبناء على ذلك، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، لمحاكمتهما عما نُسب إليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.