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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش السوداني يشن غارات جوية على مواقع للدعم السريع غربي ولاية شمال كردفان.. تفاصيل

السودان
السودان
عادل نصار

قال محمد إبراهيم، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن هناك تطورات ميدانية كبيرة في إقليم كردفان، وتحديدًا ولاية شمال كردفان، موضحًا أن الجيش السوداني عزز وجوده في محليات كردفان، ويتقدم صوب ولاية جنوب كردفان، إضافة إلى تمدده نحو غرب كردفان، حيث تشهد المنطقة تطورات ميدانية.

وأشار إلى أن الجيش السوداني اقترب من ولايتي غرب كردفان وجنوب كردفان، في وقت يوجد فيه الدعم السريع في عدد من المناطق، بينما لا تزال المدن الكبرى تحت سيطرة الجيش السوداني، ومنها مدينة كادوقلي ومدينة الدلنج، التي تعد ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان، لافتًا إلى أن الجيش يحرز تقدمًا في هذه المنطقة، وربما تشهد الساعات المقبلة تطورات ميدانية على هذا المحور.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الجيش السوداني لا يزال موجودًا في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، رغم وجود مسيرات تابعة للدعم السريع بحسب ما تم رصده في منطقتي الكرمك وقيسان، موضحًا أن الجيش السوداني يتصدى لهذه المسيرات بصورة يومية.

وذكر أن الحكومة السودانية سبق أن اتهمت إثيوبيا بالتورط في اتخاذ مناطق داخل الأراضي الإثيوبية منصة لإطلاق المسيرات باتجاه إقليم النيل الأزرق، مؤكدًا أن الجيش السوداني يواصل التصدي لهذه المسيرات يوميًا.

ولفت، إلى أنه مع اشتداد المواجهات في الإقليم، تتزايد موجة النزوح نحو الدمازين، التي تقع في ولاية حدودية مع إثيوبيا وجنوب السودان، في ظل استمرار الاضطرابات وما أفرزته من أوضاع إنسانية قاسية يعيشها سكان المنطقة، ما دفعهم إلى النزوح نحو مدينة الدمازين.

وأوضح محمد إبراهيم أن المشهد ذاته ينطبق على إقليم كردفان، وتحديدًا ولاية شمال كردفان، حيث تشهد المنطقة موجات نزوح نحو مدينة الأبيض، عاصمة الولاية، رغم تقدم الجيش السوداني في عدد كبير من المناطق. وأشار إلى أن الجيش السوداني أعلن خلال اليومين الماضيين استعادة 11 منطقة في ولاية شمال كردفان، متوقعًا استعادة عدد كبير من المناطق الأخرى.

وذكر، أن الجيش يتحرك نحو ولاية جنوب كردفان، ومنها إلى ولاية غرب كردفان، موضحًا أن الطريق إلى دارفور يمر عبر إقليم كردفان، ولذلك عزز الجيش السوداني وجوده في هذه المنطقة، مع توقع عمليات برية واسعة خلال الساعات المقبلة.

كردفان الجيش السوداني الدعم السريع

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