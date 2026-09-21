لإعادة الإنضباط.. تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع العجوزة

قام حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، بتنفيذ حملات إشغالات ليلية مكثفة بنطاق الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المختصة وذلك لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام وإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للحي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجاري استكمال الحملات للتصدي لكافة صور الإشغال والتعدي بنطاق حي العجوزة.