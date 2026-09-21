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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لإعادة الإنضباط.. تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع العجوزة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

قام حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، بتنفيذ حملات إشغالات ليلية مكثفة بنطاق الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المختصة وذلك لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام وإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للحي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجاري استكمال الحملات للتصدي لكافة صور الإشغال والتعدي بنطاق حي العجوزة.

رفع اشغالات محافظة الجيزة حي العجوزة

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