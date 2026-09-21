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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط كميات من اللحوم والكبدة والسجق غير صالحة بالجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
أحمد زهران

قام حي المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، برئاسة المهندس وليد عمران، رئيس الحي، بتنفيذ حملة رقابية مكبرة استهدفت محال الأغذية والمشروبات والسوبر ماركت والمطاعم، بالتعاون مع إدارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب كميات من اللحوم والكبدة والسجق غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم وأحد محال السوبر ماركت، وذلك بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لتداول وحفظ وبيع المنتجات الغذائية.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

وجاءت الحملة تحت إشراف نواب رئيس الحي رجب محمدين، وهاني فؤاد، أحمد الخولي، ومحمد عبده، وبمشاركة وسام أبو الفضل، مدير شؤون البيئة، وعادل سعد، وكيل إدارة البيئة، وبالاشتراك مع سمر عادل، مفتش التموين، ومنى زيدان، رئيس الرقابة التموينية.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بشأن استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحال والمنشآت الغذائية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار الحملات الرقابية بنطاق حي المنيرة الغربية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق والمنتجات المتداولة.

لحوم فاسدة محافظة الجيزة حي المنيرة الغربية

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