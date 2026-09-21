وزير الخارجية ونظيره التونسي يؤكدان اعتزازهما بخصوصية العلاقات بين البلدين

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اعتزازهما بخصوصية العلاقات المصرية التونسية والروابط التاريخية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الوزيرين أكدا الحرص على مواصلة دفع التعاون الثنائي بمختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

وأضاف أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وليبيا والسودان، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتشاور إزاء الأزمات التي تشهدها المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.