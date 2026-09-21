تعاون مصري صيني لتطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع محضر مناقشات دراسة الجدوى لمشروع تطوير وتجديد مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بالتعاون بين الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية (CIDCA)، والجانب المصري ممثلا في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وعدد من مسؤولي السفارة الصينية بالقاهرة.

وضم الجانب الصيني تشاو ليو تشينج، الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية، و ما نينج، مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة، و تينج فاي فاي، السكرتير الثاني بالسفارة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن مشروع تطوير وتجديد مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز البنية التحتية الداعمة للتجارة والاستثمار، ورفع كفاءة منظومة المعارض والمؤتمرات بما يتناسب مع أهمية القاهرة كمركز إقليمي لاستضافة الفعاليات والمعارض الدولية، مشيرا إلى أن تطوير المركز يمثل إضافة مهمة لقدرات مصر في تنظيم واستضافة الأحداث الدولية.

شراكة مصرية صينية

وأضاف أن المشروع يعكس عمق الشراكة المصرية الصينية، وحرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توسيع مجالات التعاون مع الجانب الصيني والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة، بما يسهم في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات وتعزيز دوره في الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المصرية، وفتح مزيد من قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين من مختلف الأسواق.

وأجرى فريق صيني من معهد قويتشو للتصميم والبحوث المعمارية، بتكليف من الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، دراسة ميدانية للمركز خلال الفترة من 31 مايو إلى 14 يونيو 2026، لتقييم احتياجات تطوير وتجديد المركز، المقام على مساحة نحو 185 ألف متر مربع، وبإجمالي مساحة مبان مستهدفة للتطوير والتجديد تبلغ نحو 58 ألف متر مربع.

ويشمل المشروع تطوير وتجديد المركز ورفع كفاءة بنيته التحتية وتجهيزاته، إلى جانب تحديث قاعات المؤتمرات والأنظمة الهندسية والتقنية، واستبدال المصاعد الـ25 بالمركز، فضلا عن تطوير المساحات المفتوحة للمعارض والمساحات الخضراء والمرافق العامة.

ويضم المركز 3 قاعات رئيسية للمؤتمرات بسعات 2500 و800 و600 مقعد، إلى جانب المركز الصحفي، مع تطوير أنظمة الترجمة الفورية والتجهيزات الخاصة بالفعاليات.

ومن جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وتعزيز قدراته على استضافة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأضاف أن التعاون مع الجانب الصيني في إعداد دراسة الجدوى يعكس أهمية الشراكة بين البلدين في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة.

ويلتزم الجانب الصيني، في حال الموافقة على إقامة المشروع، باستكمال أعمال التصميم وتنفيذ الأعمال والتجهيزات الواقعة ضمن نطاق المساعدة، إلى جانب تقديم دعم فني لمدة عامين بعد استكمال المشروع، يشمل التدريب والخبراء والمستلزمات الفنية وقطع الغيار. وتجدر الإشارة إلى أن التفاصيل النهائية للمشروع وحجمه ومسؤوليات الجانبين ستخضع للاتفاق النهائي من خلال تبادل المذكرات بشأن إقامة المشروع.