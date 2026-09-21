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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة وزيادة الصادرات يدعمان تنافسية الاقتصاد المصري

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

تفقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مصنع لإنتاج الخرسانة سابقة الإجهاد بمدينة العاشر من رمضان، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، والسيد أحمد سري، العضو المنتدب للشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد، والمهندس ڤيڤيان جيرو.

واستمع الوزير إلى عرض حول أنشطة الشركة وقدراتها التصنيعية، كما تفقد المعمل ومراحل إنتاج المواسيير الخرسانية سابقة الاجهاد و الصب والقطاعات الخرسانية لمترو الأنفاق والمنتجات الخرسانية الأخرى.

دعم الاستثمارات القائمة

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية دعم الاستثمارات القائمة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية زيادة صادرات الشركات القائمة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

كما أكد حرص الحكومة على تيسير أعمال المستثمرين والتنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع التحديات، ودعم إجراءات التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد السيد أحمد سري،  اعتزاز الشركة بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات على مدار السنوات الماضية يعكس الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية.

وأضاف أن الشركة تواصل العمل على تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر المصرية، بما يسهم في تقديم حلول هندسية متطورة تدعم المشروعات القومية وتواكب مستهدفات الدولة في الاستثمار والتنمية.

من جانبه، أكد المهندس ڤيڤيان جيرو أن الشركة تمثل نموذجًا للتعاون المصري الفرنسي منذ تأسيسها عام 1978، حيث تجمع بين القدرات الصناعية المصرية والخبرات الهندسية الأوروبية، بما يدعم المشروعات القومية والاستراتيجية ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية.

وأوضح أن الشركة تمتد على مساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تزيد على 300 ألف طن، وتعمل في قطاعات المياه والنقل والطاقة والصناعة، وساهمت في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع مستقبل مصر والعاصمة الإدارية الجديدة وتنمية سيناء و توشكى ومترو أنفاق القاهرة الكبرى.

20 مليون دولار استثمارات 

وتعد الشركة استثمارًا مصريًا فرنسيًا، وتبلغ استثماراتها الحالية نحو 20 مليون دولار، ويصل عدد العاملين بها إلى 816 موظفًا، فيما يبلغ المكون المحلي نحو 98%. وتأسست الشركة عام 1978 وتدير مصنعًا بمدينة العاشر من رمضان. 

وشهدت الزيارة بحث فرص تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الحالية وزيادة الصادرات، إلى جانب تيسير الخدمات اللوجستية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية والترويج الدولي لمنتجات الشركة.

وزير الاستثمار وزير الصناعة زيادة الإنتاج فرص العمل صادرات المستثمرين

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