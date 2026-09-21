قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يحسم 3 ملفات مهمة.. مفاجأة بشأن أموال بيزيرا وموعد صرف المستحقات
وزير التعليم من المنيا: متابعة ميدانية للمدارس ..واستغلال أمثل للمباني لخفض الكثافات
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة.. هالاند يحافظ على الصدارة
أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لفريق الاتصالات التابع للرئيس الإيراني لدى الأمم المتحدة
3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم
حملة قومية مجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. المواعيد والتفاصيل
اتحضر للأخضر.. تكثيف أعمال التشجير وزراعة الزهور بشوارع الدقي
الكرملين: لا نهدد أوروبا وعقوبات ترامب غير مجدية.. وألمانيا تراجعت بسبب منع الغاز الروسي
وزير التخطيط: انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% والتركيز على "جودة الوظائف"
بعد انخفاض الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الكاميرا صورته.. القبض على لص سرق صنابير المياه من داخل مسجد بالدقهلية
رئيس هيئة الرعاية الصحية يطلق مؤتمر «Cardio Excellence» لبحث أحدث علاجات أمراض القلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط: انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% والتركيز على "جودة الوظائف"

احمد رستم
احمد رستم
آية الجارحي

افتُتحت اليوم أعمال المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "سوق العمل والتنمية المستدامة"، وبمشاركة نخبة من الخبراء وصناع السياسات.

وألقت الدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، الكلمة الافتتاحية نيابة عن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد، والتي أكد فيها أن سوق العمل يمثل أحد قنوات تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على أن أثر النمو الاقتصادي لا يكتمل إلا إذا انعكس بشكل مباشر على زيادة التشغيل وتحسين مستويات الدخل والمعيشة.

وتضمنت كلمة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعراض بعض المؤشرات الدولية والإقليمية المرتبطة بسوق العمل لعام 2025، لافتًا إلى أن معدل البطالة العالمي سجل 4.9%، ومنطقة شمال أفريقيا 9.9%، والدول العربية 9.5%، لكن المعدلات المذكورة تكتسب بُعداً آخر بالنظر إلى معدل البطالة العالمية للشباب (15 – 24 سنة) فقد سجل المعدل العالمي 12.4%، ومنطقة شمال أفريقيا 22.6%، والدول العربية 26.2%.

وأوضح أن هذه المعدلات تدلل على حجم التحدي الذي يواجه هذه الدول ويتجسد في الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي المعزز لفرص العمل مع السعي في الوقت ذاته لتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم بمراحله المختلفة ومتطلبات سوق العمل المتسارعة.

تراجع معدل البطالة

وفي هذا السياق، أضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن سوق العمل المصري شهد خلال السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات؛ فقد تراجع معدل البطالة من مستويات تجاوزت 13% في عام 2013 إلى 6.3% خلال عام 2025، ليواصل انخفاضه ويصل إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قوة العمل إلى نحو 35.6 مليون فرد، وبلغ عدد المشتغلين نحو 33.6 مليون مشتغل.

تدفقات القوى العاملة

وأكد د. أحمد رستم أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب تدفقات القوى العاملة، موضحاً أن التحدي لم يعد ينحصر في البُعد الكمي، بل يرتكز على الانتقال نحو "جودة فرص العمل"، ورفع مستويات الإنتاجية، وملاءمة المهارات مع المتطلبات الحديثة للقطاعات الإنتاجية.

كما أشار د. أحمد رستم إلى التحديات المحلية، وفي مقدمتها ضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن معدل بطالة الإناث سجل 14.4% في الربع الثاني من 2026 مقابل 3.4% للذكور،

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن التطور التكنولوجي السريع، وانتشار الذكاء الاصطناعي، ومتطلبات التحول الأخضر، فرضت إعادة هيكلة لطبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.

وكشف عن توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء وتفعيل "مجالس المهارات القطاعية"، لإعطاء أصحاب الأعمال دوراً رئيسياً في تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير المناهج والمنظومات التعليمية، إلى جانب بناء بنية معلوماتية متكاملة لسوق العمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتساعد على استشراف وظائف المستقبل.

وفي ختام كلمته، أوضح الدكتور أحمد رستم، أن المرحلة المقبلة لا تتطلب فقط توفير المزيد من فرص العمل، وإنما في بناء سوق عمل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، وأكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد، وأكثر قدرة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة.

سوق العمل النمو الاقتصادي المؤشرات الدولية الوظائف معهد التخطيط القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

قراءة القرآن

سورة في القرآن تنمي الذاكرة وتعالج النسيان وتجلب الرزق.. داوم على قراءتها

ترشيحاتنا

خلال أيام .. صرف مرتبات شهر سبتمبر2026

خلال أيام .. صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

الإسكان

ادفع 1500 جنيه في الشهر.. تفاصيل إيجارات وحدات الإسكان الجديدة

تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

رسميا بالرابط.. خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

بالصور

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

السكتة القلبية تنهي حياته أثناء النوم.. جمال شعبان ينعى أحد الكيميائيين

وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد